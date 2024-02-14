Сырский рассказал о ситуации на фронте и планах командования

Александр Сырский. Фото: скриншот

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал свое первое интервью в качестве главы украинской армии немецкому телеканалу ZDF. Он рассказал о новом этапе войны, целях Украины, а также соотношении потерь на фронте.

О ситуации на фронте во вторник, 13 февраля, говорится в интервью немецкому телеканалу ZDF .

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Что сказал Сырский

В частности, он обратил внимание на роль технологий в ведении боя.

Мы сейчас наблюдаем, как роль дронов каждый день увеличивается, потому что увеличивается количество их использования с обеих сторон. Мы видим, что дроны перемещаются постоянно, фактически по всей полосе боевых действий. Эта война значительно повышает значение технологического прогресса в Вооруженных силах и в самом процессе вооруженной борьбы", — подчеркнул Сырский.

Он добавил, что "мы уже видим использование наземных роботизированных платформ, управляемых дистанционно модулей, что опять же дает возможность сохранить жизнь наших военнослужащих".

"То есть война переходит в новую стадию" , — отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что российско-украинская война "война не только людей, но и экономик".

"Конечно, когда идет война таких размеров, такого размаха, это война не только людей, а это война еще и экономик. И здесь экономика коллективного Запада должна нам помогать, потому что мы используем самое ценное, что есть - наших людей. Это цвет нашей нации", — сказал Сырский.

Он подчеркнул, что Украина не меняет своих целей и стремится выйти на свои границы. Как отметил главком, у украинцев нет иного выбора.

"Все основывается на том, что мы должны закончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет", — сказал Сырский.

Однако, по его словам, общество должно сплотиться вокруг всеобщего дела победы.

"Нужно напрячься всем. Нет извне помощи — надо наладить производство здесь в Украине. Этот процесс запущен, надо наращивать производство. Нужно рассчитывать на собственные силы", — сказал он.

Также, по его словам, нужно усовершенствовать тактику.

"Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, когда они проводят тактику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава. А для них жизнь солдата ценности не имеет. И мы это видим. Их потери в 7-8 раз превосходят наши потери по последним данным", — отметил он.

Говоря о продолжительности конфликта, Сырский указал, что еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он чувствовал, что у войны не будет четких временных рамок.

"Когда агрессия началась, у меня было ощущение, что я иду в какую-то бездну, не имеющую четких временных рамок. На тот момент вообще было непонятно, когда это закончится, но я понимал, что это будет долго и тяжело", — рассказал главком.

Напомним, сегодня Александр Сырский дал первое интервью на новой должности . По его словам, ситуация на фронте сейчас сложная, ведь российские оккупанты наступают по всей линии фронта.

Ранее Главнокомандующий ВСУ заявил, что РФ не ценит жизнь своих военных. По последней информации, потери армии России в 7-8 раз превышают украинские.