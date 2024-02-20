Сирський пригадав, як десять років тому РФ почала анексію Криму

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський нагадав, що десять років тому Росія почала війну. Він також зазначив, що у цей день, 20 лютого, Україна вшановує тих, хто загинув під час Революції Гідності.

Про це Олександр Сирський написав у Telegram.

Початок війни проти України

Сирський зазначив, що саме десять років тому російські окупанти почали підступну, повзучу і гібридну анексію Криму. За його словами, перший військовослужбовець загинув за Україну внаслідок російської агресії саме на півострові. Йдеться про прапорщика Сергія Кокуріна. Він загинув у перестрілці проти росіян 18 березня 2014 року під час штурму загарбниками фотограмметричного центру ЗСУ у Сімферополі.

"Перші добровольці рушили до лав добровольчих батальйонів та Збройних Сил України, щоби захистити Батьківщину. Добре пам’ятаю той час, адже з 2014 року на війні, і досі пліч-о-пліч з побратимами докладаємо всіх зусиль для перемоги України", — наголосив Сирський.

За його словами, це війна не лише за незалежність України та визволення від окупантів, а й за свободу і цінності вільного світу, за цивілізаційний вибір.

Сирський наголосив, що не Україна почала війну, адже це неспровоковане та злочинне російське вторгнення. Він заявив, що українцям цю війну потрібно завершити звільненням всіх земель та людей.

За словами Сирського, керуючись принципами кровожерливої та людиноненависницький ідеології "руського міра" диктатор Володимир Путін розв’язав у центрі Європи наймасштабнішу війну з часу Другої світової.

"Імперія зла та її маріонетки мріяли за три дні завоювати Україну та захопити нашу столицю Київ. Натомість вони не врахували єдності та стійкості українського народу. Окупанти обламали свої зуби об незламних титанів — захисників та захисниць Незалежності України", — наголосив Сирський.

Головком ЗСУ зазначив, що завдяки мужності і стійкості українських військових, а також своєчасній і потужній міжнародній підтримці країн-партнерів, Україна тримає оборону і завдає втрат російським загарбникам.

Сирський наголосив, що Україна вже десять років бореться не лише за свою свободу, а за мир і спокій для всього вільного світу.

"Вірю і знаю, ми звільнимо окуповані українські землі! Вірю, що український прапор замайорить над українським Сімферополем та Севастополем, Донецьком та Луганськом і над кожним назавжди звільненим українським містом!" — додав він.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 лютого Сирський разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Збройних сил України Анатолієм Баргилевичем вшанував своїх побратимів та посестер, які загинули в битві за Дебальцеве. За словами Сирського, він воював разом з ними за це місто взимку 2015 року.

Також головком заявив, що війна в Україні завершиться тоді, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Він наголосив, що інші варіанти не розглядаються.