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Сырский вспомнил, как десять лет назад РФ начала аннексию Крыма

20 февраля 2024 19:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский вспомнил, как десять лет назад РФ начала аннексию Крыма
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский напомнил, что десять лет назад Россия начала войну. Он также отметил, что в этот день, 20 февраля, Украина чествует тех, кто погиб во время Революции Достоинства.

Об этом Александр Сырский написал в Telegram.

Начало войны против Украины

Сырский отметил, что именно десять лет назад российские оккупанты начали коварную, ползучую и гибридную аннексию Крыма. По его словам, первый военнослужащий погиб за Украину в результате российской агрессии именно на полуострове. Речь идет о прапорщике Сергее Кокурине. Он погиб в перестрелке против россиян 18 марта 2014 года во время штурма захватчиками фотограмметрического центра ВСУ в Симферополе.

"Первые добровольцы двинулись в ряды добровольческих батальонов и Вооруженных Сил Украины, чтобы защитить Родину. Хорошо помню то время, ведь с 2014 года на войне, и до сих пор бок о бок с собратьями прилагаем все усилия для победы Украины", — подчеркнул Сырский.

По его словам, это война не только за независимость Украины и освобождение от оккупантов, но и за свободу и ценность свободного мира, за цивилизационный выбор.

Сырский отметил, что не Украина начала войну, ведь это неспровоцированное и преступное российское вторжение. Он заявил, что украинцам эту войну нужно завершить освобождением всех земель и людей.

По словам Сырского, руководствуясь принципами кровожадной и человеконенавистнической идеологии "русского мира", диктатор Владимир Путин развязал в центре Европы самую масштабную войну со времени Второй мировой.

"Империя зла и ее марионетки мечтали за три дня завоевать Украину и захватить нашу столицу Киев. Вместо этого они не учли единства и стойкости украинского народа. Оккупанты обломали свои зубы о несокрушимых титанов — защитников и защитниц Независимости Украины", — подчеркнул Сырский.

Главком ВСУ отметил, что благодаря мужеству и стойкости украинских военных, а также своевременной и мощной международной поддержке стран-партнеров, Украина держит оборону и наносит потери российским захватчикам.

Сырский подчеркнул, что Украина уже десять лет борется не только за свою свободу, но и за мир и покой для всего свободного мира.

"Верю и знаю, мы освободим оккупированные украинские земли! Верю, что украинский флаг замаячит над украинским Симферополем и Севастополем, Донецком и Луганском и над каждым навсегда освобожденным украинским городом!" — добавил он.

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Пост Сырского. Фото: скриншот
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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 18 февраля Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолием Баргилевичем почтил своих собратьев и сестер, погибших в битве за Дебальцево. По словам Сырского, он воевал вместе с ними за этот город зимой 2015 года.

Также главком заявил, что война в Украине завершится, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года. Он подчеркнул, что другие варианты не рассматриваются.

война
ВСУ
россияне
Украина
оккупанты
Александр Сырский

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