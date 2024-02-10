Сирський привітав з призначенням нового начальника Генштабу ЗСУ Баргилевича
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального Штабу.
Свої поздоровлення Сирський оприлюднив у Telegram в суботу, 10 лютого.
Сирський привітав генерал-майора Баргилевича
"Щиро вітаю генерал-майора Анатолія Владиславовича Баргилевича з призначенням на посаду Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України!", — написав Головнокомандувач.
Сирський нагадав, що з Баргилевичем вони разом воювали на Київщині та разом обороняли Україну на Східному напрямку.
"Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги! Честь", — зазначив Сирський.
Коментар від Міноборони
У Міністерстві оборони також відреагували на призначення Баргилевича.
"Висловлюю вдячність за службу генерал-лейтенанту Сергію Шапталі, який очолював Генеральний штаб протягом цих важких років", — зазначив Міністр оборони Рустем Умєров.
Умєров зазначив, що вірить у досвід та силу генерал-майора Баргилевича, додавши, що займати цю плсаду у такий визначальний для країни час — це велика відповідальгість.
Заміна начальника Генштабу
Президент України Володимир Зеленський провів заміну керівника Генерального штабу Збройних сил України.
Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. Рішенням глави держави, на цю посаду було призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.
Крім того, колишній очільник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала подякував працівникам штабу, військовим та українцям. Він також згадав полеглих бійців за оборону Батьківщини.
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