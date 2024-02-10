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Сирський привітав з призначенням нового начальника Генштабу ЗСУ Баргилевича

10 лютого 2024 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський привітав з призначенням нового начальника Генштабу ЗСУ Баргилевича
Генерал-майор Анатолій Баргилевич. Фото: Міноборони
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального Штабу.

Свої поздоровлення Сирський оприлюднив у Telegram в суботу, 10 лютого.

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Сирський привітав генерал-майора Баргилевича

"Щиро вітаю генерал-майора Анатолія Владиславовича Баргилевича з призначенням на посаду Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України!", — написав Головнокомандувач.

Сирський нагадав, що з Баргилевичем вони разом воювали на Київщині та разом обороняли Україну на Східному напрямку. 

"Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги! Честь", — зазначив Сирський.

Коментар від Міноборони

У Міністерстві оборони також відреагували на призначення Баргилевича. 

"Висловлюю вдячність за службу генерал-лейтенанту Сергію Шапталі, який очолював Генеральний штаб протягом цих важких років", — зазначив Міністр оборони Рустем Умєров. 

Умєров зазначив, що вірить у досвід та силу генерал-майора Баргилевича, додавши, що займати цю плсаду у такий визначальний для країни час — це велика відповідальгість.

Заміна начальника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський провів заміну керівника Генерального штабу Збройних сил України.

Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. Рішенням глави держави, на цю посаду було призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Крім того, колишній очільник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала подякував працівникам штабу, військовим та українцям. Він також згадав полеглих бійців за оборону Батьківщини. 

Володимир Зеленський
війна
Міноборони
ЗСУ
Генштаб ЗСУ
Сирський

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