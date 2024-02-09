Новий головком ЗСУ — десять фактів про Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Призначаючи Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройними силами України, президент Володимир Зеленський назвав його найбільш досвідченим українським командувачем. За його словами, він має успішний досвід захисту.

"Радіо Свобода" розповіло десять фактів про нового головкома ЗСУ у п'ятницю, 9 лютого.

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Що відомо про Олександра Сирського:

Новому головкому ЗСУ 58 років, він народився у Владимирській області Росії;

закінчив у 1986 році Московське вище військове командне училище. Служив в УРСР і після проголошення незалежності України залишився тут. Закінчив Національну академію оборони України. Командував 72-ю ОМБр у Білій Церкві;

перед початком війни на Донбасі був заступником начальника Головного командного центру ЗСУ та очолював напрямок співпраці з НАТО. Зокрема, Сирський брав участь в обговореннях змін в українській армії відповідно до стандартів Альянсу;

взимку 2015-го був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Зазначимо, тоді українські захисники потрапили в оточення;

з 2016-року очолював Об'єднаний оперативний штаб з протидії російським силам на сході України, у 2017-му — штаб АТО. У 2019 році тодішній президент Петро Порошенко призначив його керівником Операції Об'єднаних сил;

від початку повномасштабного вторгнення відповідав за оборону Києва. У квітні 2022-го отримав звання Героя України та орден "Золота Зірка";

серед найбільших перемог Сирського називають контрнаступ ЗСУ в Харківській області у липні 2022 року;

наполягав на продовженні оборони Бахмута у 2023 році, хоча тоді головком ЗСУ і західні союзники радили зосередитися на прориві на півдні;

він вважає цілями ЗСУ утримання українських позицій, територій, виснаження окупантів, завдання максимальних втрат, ведення активної оборони, перехоплення ініціативи;

має дружину та двох дітей. Сирський каже, що спить чотири години на добу й знімає напруження завдяки спорту.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.

У своєму першому зверненні Сирський подякував побратимам за реалізацію військових планів, які врятували Україну від окупації, та назвав нові завдання ЗСУ.

Також Умєров провів першу робочу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ Сирським. Вони обговорили питання детального плану дій на 2024 рік.