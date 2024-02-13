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Сырский сравнил потери российской и украинской армий на фронте

13 февраля 2024 19:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский сравнил потери российской и украинской армий на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ZDF
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Российская Федерация не ценит жизнь своих военных. По последней информации, потери армии России в 7-8 раз превышают украинские.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZDF во вторник, 13 февраля.

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"Мы не можем позволить себе такое отношение, как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов", — объяснил Сырский.

Военный подчеркнул, что лучше оставить какую-то позицию, но не допустить гибель личного состава.

"А для них жизнь солдата ценности не имеет. И мы это видим, их потери в 7-8 раз превышают наши потери по последним данным", — заверил Главком.

Отметим, что сегодня Александр Сырский дал первое интервью на новой должности. По его словам, ситуация на фронте сейчас сложная, ведь российские оккупанты наступают по всей линии фронта.

Напомним, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного. На должность нового главкома был назначен Александр Сырский.

ВСУ
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война в Украине
Александр Сырский
Россия

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