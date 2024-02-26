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Сирський показав відео з поїздки на передову

26 лютого 2024 10:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Сирський показав відео з поїздки на передову
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео Сирського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров 25 лютого відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.  Разом з бійцями посадовці проаналізували ситуацію на фронті та узгодили майбутні кроки.

Відповідне відео з поїздки головнокомандувач ЗСУ опублікував у Telegram.

Сирський та Умєров відвідали військових на фронті

Під час робочого візиту міністр оборони та головком заслухали командувачів військ щодо ситуації на фронті. А також провели переговори з командирами бригад та окремих батальйонів, проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. Сирський зауважив, що ворожі війська регулярно проводять наступальні операції на позиції ЗСУ. На багатьох напрямках ситуація залишається складною.

"Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту", — підкреслив Сирський.  

На додаток, головнокомандувач акцентував на важливості координації та взаємодії всіх Сил оборони. Сирський також заявив, що ухвалив певні рішення на фронті для покращення боєздатності та стійкості.

Нагадаємо, 25 лютого Сирський разом з Умєровим взяли участь у зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили пріоритети військового співробітництва.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що за лінії оборони на фронті відповідатимуть Сирський та Умєров.

війна
Україна
військові
Олександр Сирський
Умєров
фронт

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