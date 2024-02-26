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Сырский показал видео с поездки на передовую

26 февраля 2024 10:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сырский показал видео с поездки на передовую
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот с видео Сырского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров 25 февраля посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Вместе с бойцами должностные лица проанализировали ситуацию на фронте и согласовали будущие шаги.

Соответствующее видео из поездки главнокомандующий ВСУ опубликовал в Telegram.

Сырский и Умеров посетили военных на фронте

Во время рабочего визита министр обороны и главком заслушали командующих войсками по ситуации на фронте. А также провели переговоры с командирами бригад и отдельных батальонов, проанализировали возникающие в бригадах проблемы. Сырский заметил, что вражеские войска регулярно проводят наступательные операции на позиции ВСУ. По многим направлениям ситуация остается сложной.

"Мы детально проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", — подчеркнул Сырский.

В дополнение главнокомандующий акцентировал внимание на важности координации и взаимодействия всех Сил обороны. Сырский также заявил, что принял определенные решения на фронте для улучшения боеспособности и стойкости.

Напомним, 25 февраля Сырский вместе с Умеровым приняли участие во встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Стороны обсудили приоритеты военного сотрудничества.

Также мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за линии обороны на фронте будут отвечать Сырский и Умеров.

война
Украина
военные
Александр Сырский
Умеров
фронт

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