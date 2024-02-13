Сырский назвал условия окончания войны в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: скриншот с видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что война в Украине завершится тогда, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года. Он подчеркнул, что другие варианты не рассматриваются.

Об этом Сырский сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

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"Вы знаете, когда даже не война, война у нас началась с 2014 года, а мы говорим об открытой агрессии. Так вот когда эта агрессия началась, у меня было такое ощущение, что я иду в какую-то бездну, не имеющую четких каких-либо ограничений по времени, временных ограничений", — рассказал новоназначенный Главнокомандующий.

Он вспомнил, что тогда вообще не было понятно, когда это закончится, но было ясно, что война будет длительной и тяжелой.

Сырский подчеркнул, что ВСУ должны завершить войну с выходом на границы 1991 года — вернуть все оккупированные Россией территории в 2014 и 2022 годах.

"Потому что других вариантов не рассматривается. Потому что другого просто выхода у нас нет. А это значит, что все общество должно сплотиться вокруг общего дела — победы" , — пояснил он.

Глава украинской армии считает, что Украине необходимо наладить внутреннее производство и наращивать его объемы, поскольку в первую очередь нужно рассчитывать на собственные силы.

Напомним, сегодня Александр Сырский дал первое интервью на новой должности . По его словам, ситуация на фронте сейчас сложная, ведь российские оккупанты наступают по всей линии фронта.

Ранее Главнокомандующий ВСУ заявил, что РФ не ценит жизнь своих военных. По последней информации, потери армии России в 7-8 раз превышают украинские.