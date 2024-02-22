Сили оборони підтвердили удар по полігону окупантів на Херсонщині

Удар ЗСУ по полігону. Фото: скриншот

В Українській добровольчій армії підтвердили удар Сил оборони по полігону росіян біля Кринок на тимчасово окупованій Херсонщині. Там також повідомили, що мають і інші успіхи у боротьбі з агресором.

Про це повідомив речник УДА Сергій Братчук в ефірі телемарафону у четвер, 22 лютого.

В ЗСУ підтвердили удар по полігону РФ

Братчук зазначив, що удар по російському полігону на тимчасово окупованій Херсонщині — це відповідь на "дедлайни Путіна" щодо потреб у "перемогах" біля Кринок.

За словами речника, це не єдиний успіх ЗСУ на південному напрямку за останні дні.

"Стратегія, обрана Силами оборони, дає свої результати. Це, перш за все, знищення ворожої логістики — командних пунктів, пунктів управління, особового складу", — розповів Братчук.

Він також додав, що дорозвідка проводить роботу щодо удару по полігону, але йдеться про десятки загиблих окупантів.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони вдарили по ворожому полігону на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там були окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку.

Також ми повідомляли, що російські загарбники скаржилися й на удари ЗСУ по полігону під Іловайськом Донецької області, є загиблі. Щоправда, підтвердження чи спростування цієї інформації з боку українського командування немає.