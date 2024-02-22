Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Силы обороны подтвердили удар по полигону оккупантов в Херсонской области arrow

Силы обороны подтвердили удар по полигону оккупантов в Херсонской области

22 февраля 2024 08:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Силы обороны подтвердили удар по полигону оккупантов в Херсонской области
Удар ВСУ по полигону. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украинской добровольческой армии подтвердили удар сил обороны по полигону россиян возле Кринок на временно оккупированной Херсонщине. Там также сообщили, что имеют и другие успехи в борьбе с агрессором.

Об этом сообщил спикер УГА Сергей Братчук в эфире телемарафона в четверг, 22 февраля.

В ВСУ подтвердили удар по полигону РФ

Братчук отметил, что удар по российскому полигону на временно оккупированной Херсонщине — это ответ на "дедлайны Путина" относительно потребностей в "победах" возле Кринок.

По словам спикера, это не единственный успех ВСУ на южном направлении за последние дни.

"Стратегия, избранная Силами обороны, дает свои результаты. Это прежде всего уничтожение враждебной логистики — командных пунктов, пунктов управления, личного состава", — рассказал Братчук.

Он также добавил, что доразведка проводит работу по удару по полигону, но речь идет о десятках погибших оккупантов.

Напомним, недавно Силы обороны ударили по вражескому полигону на временно оккупированной территории Херсонской области. Там были оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Также мы сообщали, что российские захватчики жаловались и на удары ВСУ по полигону под Иловайском Донецкой области, погибшие. Правда подтверждения или опровержения этой информации со стороны украинского командования нет.

война
ВСУ
Херсон
Украина
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

Актуальное по теме