Силы обороны подтвердили удар по полигону оккупантов в Херсонской области

Удар ВСУ по полигону. Фото: скриншот

В Украинской добровольческой армии подтвердили удар сил обороны по полигону россиян возле Кринок на временно оккупированной Херсонщине. Там также сообщили, что имеют и другие успехи в борьбе с агрессором.

Об этом сообщил спикер УГА Сергей Братчук в эфире телемарафона в четверг, 22 февраля.

В ВСУ подтвердили удар по полигону РФ

Братчук отметил, что удар по российскому полигону на временно оккупированной Херсонщине — это ответ на "дедлайны Путина" относительно потребностей в "победах" возле Кринок.

По словам спикера, это не единственный успех ВСУ на южном направлении за последние дни.

"Стратегия, избранная Силами обороны, дает свои результаты. Это прежде всего уничтожение враждебной логистики — командных пунктов, пунктов управления, личного состава", — рассказал Братчук.

Он также добавил, что доразведка проводит работу по удару по полигону, но речь идет о десятках погибших оккупантов.

Напомним, недавно Силы обороны ударили по вражескому полигону на временно оккупированной территории Херсонской области. Там были оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Также мы сообщали, что российские захватчики жаловались и на удары ВСУ по полигону под Иловайском Донецкой области, погибшие. Правда подтверждения или опровержения этой информации со стороны украинского командования нет.