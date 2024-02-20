Швеція передасть Україні рекордний пакет військової допомоги

Військові вантажать боєприпаси. Фото ілюстративне: U.S. DepartmentofDefense

Швеція має намір надіслати Україні рекордний пакет оборонної допомоги загальною вартістю приблизно 700 мільйонів доларів. Очікується, що Стокгольм оголосить про це сьогодні, 20 лютого.

Про це розповіло шведське видання Dagens Nyheter.

Швеція надішле Україні оборонну допомогу

Цей пакет допомоги від Швеції для України стане вже 15-м за рахунком.

Наразі його зміст тримається в секреті, але відомо, що до пакета увійде військова техніка та обладнання зі складів Збройних сил Швеції.

Окрім того, повідомляється про намір виділити кошти на закупівлю нового оборонного обладнання у виробників. Україна отримає його згодом.

Очікується, що про надання українській стороні чергової партії допомоги від Стокгольма оголосять під час пресконференцій у вівторок за участі прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та міністра оборони Пола Йонсона.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд Швеції має намір суттєво розширити підтримку біженців з України. Планують надати номер соціального страхування з доступом до багатьох послуг та значне підвищення матеріальної допомоги.

Нідерланди почали передавати Україні безпілотні літальні апарати в рамках "дронової коаліції". Наразі дрони є одним із найважливіших видів озброєння в сучасній війні.