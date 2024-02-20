Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Нідерланди почали постачати Україні БпЛА arrow

Нідерланди почали постачати Україні БпЛА

20 лютого 2024 04:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нідерланди почали постачати Україні БпЛА
Український військовий з дроном. Фото: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Нідерланди почали передавати Україні безпілотні літальні апарати в рамках "дронової коаліції". Наразі дрони є одним із найважливіших видів озброєння в сучасній війні.

Про це розповіла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Delfi.

Україна отримає дрони від Нідерландів

"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звичайно, я думаю, що ця коаліція безпілотників дуже важлива, тому що тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати відповідно до потреб України", — додала Оллонгрен.

Вона також зазначила, що безпілотники є все більш важливими на полі бою, тому необхідно бути впевненими, що вони мають технологічну перевагу перед російськими загарбниками.

Прем'єр-міністр також підкреслила, що Україні варто надавати усе найкраще, щоб забезпечити її перемогу у боротьбі з агресором.

Раніше ми повідомляли, що Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70 для допомоги у війні з Росією.

Кількість обстрілів, які ведуть окупанти з околиць Нової Каховки, за останній час значно зросла. Місцеві мешканці також відмічають постійні прольоти безпілотників в небі — кажуть, як українських, так і російських. 

війна
Нідерланди
військова допомога
Україна
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі