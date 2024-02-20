Нідерланди почали постачати Україні БпЛА

Український військовий з дроном. Фото: Фокус

Нідерланди почали передавати Україні безпілотні літальні апарати в рамках "дронової коаліції". Наразі дрони є одним із найважливіших видів озброєння в сучасній війні.

Про це розповіла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Delfi.

Україна отримає дрони від Нідерландів

"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звичайно, я думаю, що ця коаліція безпілотників дуже важлива, тому що тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати відповідно до потреб України", — додала Оллонгрен.

Вона також зазначила, що безпілотники є все більш важливими на полі бою, тому необхідно бути впевненими, що вони мають технологічну перевагу перед російськими загарбниками.

Прем'єр-міністр також підкреслила, що Україні варто надавати усе найкраще, щоб забезпечити її перемогу у боротьбі з агресором.

Раніше ми повідомляли, що Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70 для допомоги у війні з Росією.

Кількість обстрілів, які ведуть окупанти з околиць Нової Каховки, за останній час значно зросла. Місцеві мешканці також відмічають постійні прольоти безпілотників в небі — кажуть, як українських, так і російських.