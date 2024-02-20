Швеция передаст Украине рекордный пакет военной помощи

Военные грузят боеприпасы. Фото иллюстративный: US DepartmentofDefense

Швеция намерена прислать Украине рекордный пакет оборонной помощи общей стоимостью около 700 миллионов долларов. Ожидается, что Стокгольм объявит об этом сегодня, 20 февраля.

Об этом рассказало шведское издание Dagens Nyheter.

Швеция пришлет Украине оборонную помощь

Этот пакет помощи от Швеции для Украины станет уже 15-м по счету.

Его содержание держится в секрете, но известно, что в пакет войдет военная техника и оборудование из составов Вооруженных сил Швеции.

Кроме того, сообщается о намерении выделить средства на закупку нового оборонного оборудования у производителей. Украина получит его впоследствии.

Ожидается, что о предоставлении украинской стороне очередной партии помощи от Стокгольма объявят во время пресс-конференций во вторник с участием премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируется предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.

Нидерланды начали передавать Украине беспилотные летательные аппараты в рамках "дроновой коалиции". В данный момент дроны являются одним из важнейших видов вооружения в современной войне.