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Шойгу похизувався виробництвом безпілотників у Росії

21 лютого 2024 08:37
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Шойгу похизувався виробництвом безпілотників у Росії
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що за день його країна "виготовляє тисячі безпілотників". Останніми місяцями РФ "активно працює" над налагодженням виробництва дронів. 

Про це повідомляє CNN.

Виробництво дронів в Росії

Шойгу заявив, що Росія зробила "гігантський крок" у створенні безпілотних літаків "за останні вісім-дев'ять місяців". 

"Сьогодні ми використовуємо сотні безпілотників FPV на день, а виробляємо тисячі на день", — сказав він. 

За його словами, виробництво безпілотників "вимагає постійного і постійного вдосконалення", а значне збільшення виробництва стало можливим завдяки "новому поколінню підприємців", які зайнялися виробництвом безпілотників і військової техніки. 

Нагадаємо, у Росії фінансуватимуть школи для придбання обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації безпілотних літальних апаратів. Таким чином, російських школярів долучатимуть до збирання дронів на уроках.  

Крім того, Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенські конференції заявив, що Україна має намір розширити виробництво безпілотних літальних апаратів та систем радіоелектронної боротьби власної розробки. За його словами, це здивує Росію та додасть їй чимало клопоту. 

обстріли
Сергій Шойгу
виробництво
Росія
безпілотник
"Війна світів"

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