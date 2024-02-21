Шойгу похвастался производством беспилотников в России

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за день его страна "производит тысячи беспилотников". В последние месяцы РФ "активно работает" над налаживанием производства дронов.

Об этом сообщает CNN.

Производство дронов в России

Шойгу заявил, что Россия сделала "гигантский шаг" в создании беспилотных самолетов "за последние восемь-девять месяцев".

"Сегодня мы используем сотни беспилотников FPV в день, а производим тысячи в день", — сказал он.

По его словам, производство беспилотников "требует постоянного и постоянного усовершенствования", а значительное увеличение производства стало возможным благодаря "новому поколению предпринимателей", занявшимся производством беспилотников и военной техники.

Напомним, в России будут финансировать школы для приобретения оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, российские школьники будут приобщаться к сбору дронов на уроках.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что Украина намерена расширить производство беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы собственной разработки. По его словам, это удивит Россию и добавит ей немало хлопот.