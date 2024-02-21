Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Шойгу похвастался производством беспилотников в России arrow

Шойгу похвастался производством беспилотников в России

21 февраля 2024 08:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шойгу похвастался производством беспилотников в России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за день его страна "производит тысячи беспилотников". В последние месяцы РФ "активно работает" над налаживанием производства дронов.

Об этом сообщает CNN.

Производство дронов в России

Шойгу заявил, что Россия сделала "гигантский шаг" в создании беспилотных самолетов "за последние восемь-девять месяцев".

"Сегодня мы используем сотни беспилотников FPV в день, а производим тысячи в день", — сказал он.

По его словам, производство беспилотников "требует постоянного и постоянного усовершенствования", а значительное увеличение производства стало возможным благодаря "новому поколению предпринимателей", занявшимся производством беспилотников и военной техники.

Напомним, в России будут финансировать школы для приобретения оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, российские школьники будут приобщаться к сбору дронов на уроках.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что Украина намерена расширить производство беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы собственной разработки. По его словам, это удивит Россию и добавит ей немало хлопот.

обстрелы
Сергей Шойгу
производство
Россия
беспилотник
"Война миров"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме