Шойгу похвастался производством беспилотников в России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за день его страна "производит тысячи беспилотников". В последние месяцы РФ "активно работает" над налаживанием производства дронов.
Об этом сообщает CNN.
Производство дронов в России
Шойгу заявил, что Россия сделала "гигантский шаг" в создании беспилотных самолетов "за последние восемь-девять месяцев".
"Сегодня мы используем сотни беспилотников FPV в день, а производим тысячи в день", — сказал он.
По его словам, производство беспилотников "требует постоянного и постоянного усовершенствования", а значительное увеличение производства стало возможным благодаря "новому поколению предпринимателей", занявшимся производством беспилотников и военной техники.
Напомним, в России будут финансировать школы для приобретения оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, российские школьники будут приобщаться к сбору дронов на уроках.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что Украина намерена расширить производство беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы собственной разработки. По его словам, это удивит Россию и добавит ей немало хлопот.
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