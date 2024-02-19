Російські школярі збиратимуть дрони на уроках праці, — ЦНС

Діти навчаються у школі в класі. Фото: freepik.com

Російські загарбники фінансуватимуть школи для придбання обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації безпілотних літальних апаратів. Таким чином, російських школярів долучатимуть до збирання дронів на уроках.

Про це повідомляє Центр національного спротиву в неділю, 18 лютого.

Російські школярі збиратимуть дрони

"Кожен регіон РФ за планом Кремля отримає близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації FPV. При цьому авіамоделювання незабаром стане частиною загальноосвітньої програми, а сьогоднішні школярі в майбутньому зможуть стати конструкторами, пілотами та техніками БпЛА, які використовуються у війні проти України", — розповіли в Центрі.

У Спротиві стверджують, що така система підготовки працює на перспективу, адже Росія має плани щодо країн Балтії, Грузії, Молдови та Центральноазійських країн.

На тимчасово окупованих територіях загарбники закликають українських дітей обирати навчальні заклади в Росії чи брати участь у "програмах освітнього та культурного обміну".

Як окупанти знущаються з дітей

Нагадаємо, що нещодавно російські загарбники принесли до спорткомплексу в Мелітополі гранатомет. Під час спортивних змагань дітей вони натисли на курок. Є поранені та руйнування.

Також ми повідомляли, що росіяни на тимчасово окупованій території Запорізької області намагаються поповнити загони "Юнармії" маленькими українцями. Дітей відбирають, починаючи з 6 класу.