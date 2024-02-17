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Зеленський готується здивувати Росію 2024 року — про що йдеться

17 лютого 2024 13:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський готується здивувати Росію 2024 року — про що йдеться
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що готується здивувати Росію 2024 року. За його словами, Україна має намір розширити виробництво безпілотних літальних апаратів та систем радіоелектронної боротьби власної розробки.

Про це глава держави повідомив у ході виступу на Мюнхенській конференції у суботу, 17 лютого.

Зеленський про виробництво зброї

Зеленський заявив, що нові розробки у сфері дронів та РЕБ-систем, які є результатом українських технологій, принесуть несподівані результати, позитивні для України та негативні для Росії у 2024 році.

"Розвивати технології ми почали розвивати виробництво дронів. Ми, я впевнений, у позитиві для нас і в негативі для Росії здивуємо їх цього року дронними системами, системами РЕБ", — повідомив президент.

Також гарант наголосив, що ці кроки є альтернативним шляхом розвитку, у той час, як Україна очікує військової підтримки від своїх міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому українські військові відступили з Авдіївки. Він наголосив, що пріоритетом було максимальне збереження життів українських громадян.

Раніше Зеленський прокоментував справедливість мобілізації військовозобов'язаних. На його думку, мобілізація — це комплексна справа, оскільки слід враховувати необхідність проведення ротації.

Володимир Зеленський
зброя
дрони
війна в Україні
виробництво
Росія
Мюнхенська конференція безпеки

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