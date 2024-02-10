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Російські "шахеди" над Україною — ворожі дрони змінили курс

10 лютого 2024 22:38
оновлено: 22:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росія випустила "шахеди" по Україні 10 лютого
Ворожий БпЛА в небі. Ілюстративне фото: LB.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія випустила свої безпілотники по Україні в суботу, 10 лютого. Ворожі дрони типу Shahed змінили курс і прямують на Дніпропетровщину та Полтавщину. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в суботу, 10 лютого.

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В Україні лунає сигнал повітряної тривоги через запуск Росією безпілотників по українських регіонах. За даними Повітряних сил, дрони змінили свій курс та прямують зараз на Дніпропетровщину, а також на Полтавщину через Кременчук.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

"Шахеди" на півдні Полтавщини, рухаються на північний схід. Кілька груп "шахедів"  над акваторією Чорного моря курсом на північ/північний захід!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису єРадар
Скриншот допису єРадар

Повітряні Сили закликають громадян слідкувати за сигналом повітряної тривоги та перейти до безпечних місць. 

Наразі повітряна тривога лунає у Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мапа повітряних тривог 10 лютого
Мапа повітряних тривог 10 лютого

Оновлено 22:50. Російські "шахеди" прямують з Чорного моря на Херсонщину, Миколаївщину та місто Дніпро. В областях також оголошено повітряну тривогу.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Мапа повітряних тривог 10 лютого
Мапа повітряних тривог 10 лютого

Нагадаємо, росіяни запустили ударні безпілотники Shahed з району полігону Чауда — тимчасово захоплений Крим.

Додамо, загарбники 7 лютого, атакували Дніпропетровську область. Ворог поцілив безпілотником у поліцейське авто.

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Україна
Дніпропетровська область
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Росія
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