Росія випустила "шахеди" по Україні 10 лютого

Ворожий БпЛА в небі. Ілюстративне фото: LB.ua

Росія випустила свої безпілотники по Україні в суботу, 10 лютого. Ворожі дрони типу Shahed змінили курс і прямують на Дніпропетровщину та Полтавщину.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в суботу, 10 лютого.

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Російські "шахеди" змінили напрям

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги через запуск Росією безпілотників по українських регіонах. За даними Повітряних сил, дрони змінили свій курс та прямують зараз на Дніпропетровщину, а також на Полтавщину через Кременчук.

Скриншот допису ПС ЗСУ

"Шахеди" на півдні Полтавщини, рухаються на північний схід. Кілька груп "шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на північ/північний захід!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису єРадар

Повітряні Сили закликають громадян слідкувати за сигналом повітряної тривоги та перейти до безпечних місць.

Наразі повітряна тривога лунає у Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мапа повітряних тривог 10 лютого

Оновлено 22:50. Російські "шахеди" прямують з Чорного моря на Херсонщину, Миколаївщину та місто Дніпро. В областях також оголошено повітряну тривогу.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Мапа повітряних тривог 10 лютого

Нагадаємо, росіяни запустили ударні безпілотники Shahed з району полігону Чауда — тимчасово захоплений Крим.

Додамо, загарбники 7 лютого, атакували Дніпропетровську область. Ворог поцілив безпілотником у поліцейське авто.