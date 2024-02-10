Россия выпустила "шахеды" по Украине 10 февраля

Российские "шахеды" над Украиной — вражеские дроны сменили курс
Россия выпустила свои беспилотники по Украине в субботу, 10 февраля. Вражеские дроны типа Shahed сменили курс и направляются на Днепропетровщину и Полтавщину.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в субботу, 10 февраля.
Российские "шахеды" изменили направление
В Украине раздается сигнал воздушной тревоги из-за запуска Россией беспилотников по украинским регионам. По данным Воздушных сил, дроны изменили свой курс и направляются сейчас на Днепропетровщину, а также на Полтавщину через Кременчуг.
"Шахеды" на юге Полтавщины, двигаются к северо-востоку. Несколько групп "шахедов" над акваторией Черного моря курсом на север/северо-запад!" — говорится в сообщении.
Воздушные силы призывают граждан следить за сигналом воздушной тревоги и перейти в безопасные места.
В настоящее время воздушная тревога звучит в Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Обновлено 22:50. Российские "шахеды" следуют с Черного моря в Херсонскую и Николаевскую области и город Днепр. В областях также объявлена воздушная тревога.
Напомним, россияне запустили ударные беспилотники Shahed из района полигона Чауда — временно захваченный Крым.
Добавим, захватчики 7 февраля атаковали Днепропетровскую область. Враг попал беспилотником в полицейский автомобиль.
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