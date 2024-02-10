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Российские "шахеды" над Украиной — вражеские дроны сменили курс

10 февраля 2024 22:38
обновлено: 22:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россия выпустила "шахеды" по Украине 10 февраля
Вражеский БпЛА в небе. Иллюстративное фото: LB.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россия выпустила свои беспилотники по Украине в субботу, 10 февраля. Вражеские дроны типа Shahed сменили курс и направляются на Днепропетровщину и Полтавщину.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в субботу, 10 февраля.

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Российские "шахеды" изменили направление

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги из-за запуска Россией беспилотников по украинским регионам. По данным Воздушных сил, дроны изменили свой курс и направляются сейчас на Днепропетровщину, а также на Полтавщину через Кременчуг.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

"Шахеды" на юге Полтавщины, двигаются к северо-востоку. Несколько групп "шахедов" над акваторией Черного моря курсом на север/северо-запад!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ
Скриншот сообщения естьРадар
Скриншот поста естьРадар

Воздушные силы призывают граждан следить за сигналом воздушной тревоги и перейти в безопасные места.

В настоящее время воздушная тревога звучит в Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог 10 февраля
Карта воздушных тревог 10 февраля

Обновлено 22:50. Российские "шахеды" следуют с Черного моря в Херсонскую и Николаевскую области и город Днепр. В областях также объявлена воздушная тревога.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ
Карта воздушных тревог 10 февраля
Карта воздушных тревог 10 февраля

Напомним, россияне запустили ударные беспилотники Shahed из района полигона Чауда — временно захваченный Крым.

Добавим, захватчики 7 февраля атаковали Днепропетровскую область. Враг попал беспилотником в полицейский автомобиль.

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Украина
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Полтавская область
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