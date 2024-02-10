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Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили "шахеди"

10 лютого 2024 21:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили "шахеди"
Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу ввечері, 10 лютого, оголосили у декількох областях України: Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській. Російські окупанти запустили безпілотники типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Зафіксовано запуск окупантами декількох груп ударних безпілотників Shahed з району полігону Чауда — тимчасово захоплений Крим.

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Допис повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські війська здійснили черговий обстріл Херсонщини у суботу, 10 лютого. Під прицілом окупантів опинилася Токарівка. В результаті ворожого удару поранення черевної порожнини отримав житель села.

Також росіяни вкотре атакували Україну ударними дронами в ніч проти 10 лютого. Втім, українські системи протиповітряної оборони успішно збили 23 безпілотники.

війна
безпілотники
Україна
обстріли
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дрон Шахід-136
повітряна тривога

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