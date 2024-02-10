Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили "шахеди"
Повітряну тривогу ввечері, 10 лютого, оголосили у декількох областях України: Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській. Російські окупанти запустили безпілотники типу Shahed.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Зафіксовано запуск окупантами декількох груп ударних безпілотників Shahed з району полігону Чауда — тимчасово захоплений Крим.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські війська здійснили черговий обстріл Херсонщини у суботу, 10 лютого. Під прицілом окупантів опинилася Токарівка. В результаті ворожого удару поранення черевної порожнини отримав житель села.
Також росіяни вкотре атакували Україну ударними дронами в ніч проти 10 лютого. Втім, українські системи протиповітряної оборони успішно збили 23 безпілотники.
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