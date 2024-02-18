Ночью на Полтавщине было слышно взрывы — враг ударил по объекту инфраструктуры
Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 18 февраля, нанесли удар по Полтавскому району. Из-за этого на объекте инфраструктуры начался пожар.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.
Атака РФ на Полтавщину 18 февраля
"Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района", — говорится в сообщении.
Пронин рассказал, что попадание привело к пожару, но его уже ликвидировали.
По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, ночью 16 февраля на территории Миргородского района Полтавской области было зафиксировано попадание. Тогда обошлось без жертв и раненых.
Также мы писали, что 17 февраля российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате погиб один человек.
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