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Ночью на Полтавщине было слышно взрывы — враг ударил по объекту инфраструктуры

18 февраля 2024 08:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью на Полтавщине было слышно взрывы — враг ударил по объекту инфраструктуры
Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 18 февраля, нанесли удар по Полтавскому району. Из-за этого на объекте инфраструктуры начался пожар.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.

Атака РФ на Полтавщину 18 февраля

"Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района", — говорится в сообщении.

Пронин рассказал, что попадание привело к пожару, но его уже ликвидировали.

По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.

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Скриншот поста Пронина

Напомним, ночью 16 февраля на территории Миргородского района Полтавской области было зафиксировано попадание. Тогда обошлось без жертв и раненых.

Также мы писали, что 17 февраля российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате погиб один человек.

обстрелы
Полтавская область
оккупанты
ракеты
война в Украине

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