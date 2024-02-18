Ночью на Полтавщине было слышно взрывы — враг ударил по объекту инфраструктуры

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 18 февраля, нанесли удар по Полтавскому району. Из-за этого на объекте инфраструктуры начался пожар.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.

Атака РФ на Полтавщину 18 февраля

"Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района", — говорится в сообщении.

Пронин рассказал, что попадание привело к пожару, но его уже ликвидировали.

По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.

Скриншот поста Пронина

Напомним, ночью 16 февраля на территории Миргородского района Полтавской области было зафиксировано попадание. Тогда обошлось без жертв и раненых.

Также мы писали, что 17 февраля российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате погиб один человек.