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В украинской разведке показали щемящие кадры героической обороны Авдеевки

17 февраля 2024 18:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В украинской разведке показали щемящие кадры героической обороны Авдеевки
Украинские военные. Фото: ГУР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские разведчики в составе Сил безопасности и обороны в течение недели вели активные боевые действия на последней дороге из Авдеевки на Донетчине. При этом военные нанесли значительные потери в личном составе противнику, который вел постоянные штурмовые операции.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в субботу, 17 февраля.

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Спецназовцы ГУР, ССО, спецподразделение "Дозор" ГПСУ, 3-я ОШБр, 110-я ОМБр обеспечили эвакуационный коридор для выхода основных военных сил из Авдеевки.

"Во время оборонной операции на Авдеевском направлении разведчики использовали, в частности, боевые броневики украинского производства "Сикач" и "Характерник", которые изображены на фото. Они прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях", — говорится в сообщении.

Сейчас разведчики держат оборону на заранее подготовленных позициях для препятствования предстоящим наступлениям оккупантов.

Украинские военные под Авдеевкой
Украинские военные под Авдеевкой. Фото: ГУР
Собрание бойцов
Собрание бойцов. Фото: ГУР
Украинские военные под Авдеевкой
Украинские военные под Авдеевкой. Фото: ГУР
Украинские военные под Авдеевкой
Украинские военные под Авдеевкой. Фото: ГУР
Украинские военные под Авдеевкой
Украинские военные под Авдеевкой. Фото: ГУР
Украинские военные под Авдеевкой
Украинские военные под Авдеевкой. Фото: ГУР
Украинские военные под Авдеевкой
Украинские военные под Авдеевкой. Фото: ГУР
Украинские военные под Авдеевкой
Украинские военные под Авдеевкой. Фото: ГУР
Скриншот сообщения ГУР
Скриншот поста ГУР

Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство усвоило определенные уроки в результате жестоких боев в Авдеевке. В частности, то, что в Украине существует критическая нехватка оружия.

Также мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести войска из Авдеевки. Пограничник "Леший" рассказал, как происходили тяжелые сражения с врагом в городе.

война
разведка
Украина
Донецкая область
военные
Авдеевка
ГУР
фронт

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