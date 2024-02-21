Российская разведка активизирует свои усилия против стран НАТО, — ISW

Российские военные в Африке. Фото: BBC

Российские спецслужбы активизируют свою работу в странах НАТО после ряда провалов. В частности, россияне налаживают отношения с африканскими и мусульманскими странами.

Об этом сообщили в отчете ISW в среду, 21 февраля.

Российская разведка активизирует усилия

"Российские спецслужбы преследуют цель расширить свой потенциал несколькими способами, представляющими стратегическую угрозу для членов НАТО, включая восстановление своего аппарата вербовки, обучения и поддержки для лучшего проникновения в европейские страны", — говорится в отчете Королевского института объединенных служб (RUSI) .

В частности, российская разведка стремится наладить дальнейшие отношения с африканскими странами и нивелировать западное партнерство.

Также планируется использование главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова для расширения российского влияния среди мусульманского населения в Европе и на Ближнем Востоке для окончательного подрыва интересов Запада.

RUSI отмечает, что российские спецслужбы испытали ряд провалов за последние несколько лет, включая неудачное отравление Федеральной службой безопасности России (ФСБ) ныне умершего оппозиционера Алексея Навального и слишком самоуверенную оценку ФСБ российского военного потенциала накануне вторжения в Украину в 2022 году,

RUSI также сообщает, что замглавы администрации президента России Сергей Кириенко отвечает за создание "специальных комитетов" для проведения информационных операций против Запада.

Ранее мы сообщали, что российские кафиры после захвата Авдеевки в Донецкой области попытаются наступать на запад. Однако врагу вряд ли хватит на это боеспособности.

В разведке Великобритании заявили, что новая российская гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" станет угрозой для украинской противовоздушной обороны. Причиной тому большая скорость и маневровность воздушного оружия.