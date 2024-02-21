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Російська розвідка активізує свої зусилля проти країн НАТО, — ISW

21 лютого 2024 07:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російська розвідка активізує свої зусилля проти країн НАТО, — ISW
Російські військові в Африці. Фото: BBC
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські спецслужби активізують свою роботу в країнах НАТО після низки провалів. Зокрема, росіяни налагоджують відносини з африканськими та мусульманськими країнами.

Про це повідомили в звіті ISW у середу, 21 лютого.

Російська розвідка активізує зусилля

"Російські спецслужби мають на меті розширити свій потенціал декількома способами, які становлять стратегічну загрозу для членів НАТО, включаючи відновлення свого апарату вербування, навчання та підтримки для кращого проникнення в європейські країни", — говориться у звіті Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).

Зокрема, російська розвідка прагне налагодити подальші відносини з африканськими країнами та нівелювати західне партнерство.

Також планується використання глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова для значного розширення російського впливу серед мусульманського населення в Європі та на Близькому Сході задля остаточного підриву інтересів Заходу.

RUSI зазначає, що російські спецслужби зазнали низки провалів за останні кілька років, включаючи невдале отруєння Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ) нині померлого опозиціонера Олексія Навального та занадто самовпевнену оцінку ФСБ російського військового потенціалу напередодні вторгнення в Україну 2022 року,

RUSI також повідомляє, що заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко відповідає за створення "спеціальних комітетів" для проведення інформаційних операцій проти Заходу.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти після захоплення Авдіївки в Донецькій області спробують наступати на захід. Однак ворогу навряд чи вистачить на це боєздатності.

У розвідці Великої Британії заявили, що нова російська гіперзвукова крилата ракета "Циркон" стане загрозою для української протиповітряної оборони. Причиною цьому є велика швидкість та маневровність повітряної зброї.

війна
розвідка
НАТО
Україна
Африка
Росія

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