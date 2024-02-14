У британській розвідці розповіли, чи загрожує нова ракета РФ "Циркон" українській ППО
У розвідці Великої Британії заявили, що нова російська гіперзвукова крилата ракета "Циркон" стане загрозою для української протиповітряної оборони. Причиною цьому є велика швидкість та маневровність повітряної зброї.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в середу, 14 лютого.
Ракета РФ "Циркон" стане серйозним викликом для української ППО
Російські війська випробували нову систему зброї — гіперзвукову ракету "Циркон". Згідно зі звітом розвідки, повітряну зброю цього зразка окупанти застосували під час обстрілу Києва 7 лютого.
Планувалося, що "Циркони" буде використовувати російський флот, однак через відсутність кораблів для транспортування ракет у Чорному морі, застосування змінилося. Російське керівництво віддало наказ здійснювати пуски ракет, ймовірно, з наземної системи берегової оборони К-300.
За даними британських аналітиків, використання "Цирконів" стане серйозним викликом для української ППО. Загроза для міст існує через швидкість та маневровність нових ракет РФ.
Нагадаємо, "Циркон" — це російська протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, яку прийняли на озброєння у січні 2023 року. Її застосували під час останньої атаки по Києву. На ракеті виявили специфічне маркування 3М22.
Як відомо, 7 лютого росіяни атакували Київ ракетами. Через обстріл у столиці спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Також палали автівки та приміщення СТО. Повідомлялося про чотирьох загиблих та 40 постраждалих. 14 лютого стало відомо, що кількість жертв атаки зросла до п'яти осіб.
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