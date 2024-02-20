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Россияне замедлили темпы продвижения после захвата Авдеевки, — ISW

20 февраля 2024 05:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне замедлили темпы продвижения после захвата Авдеевки, — ISW
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Темп русского продвижения под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам агрессора придется взять оперативную паузу, или перебросить подкрепление в этот район с других участков фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Наступление россиян замедлилось

Ведомство ссылается на заявление спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия, который отметил, что за минувшие сутки количество российских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось.

Кроме того, уменьшилось количество российских обстрелов и активность авиации захватчиков в этом районе. В настоящее время русские войска перегруппировываются и ведут расчистку города.

Украинские силы отошли на новую линию обороны, которую Вооруженные силы подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.

Как будут развиваться события

В отчете ISW отмечается, что российским силам предположительно придется провести оперативную паузу, прежде чем возобновить существенные наступательные операции на Авдеевском направлении. Или им придется перебросить на это направление подкрепление с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий возле города.

Лиховой и спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш, напротив, заявили, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит сконцентрированные вокруг Авдеевки силы, на другие, неопределенные участки линии фронта.

Евлаш отметил, что захватчикам понадобится минимум неделю, чтобы перебросить подразделения из Авдеевки в бой в неопределенных районах фронта.

Ранее мы рассказывали, что в Третьей отдельной штурмовой бригаде рассказали о своих потерях во время боев за Авдеевку Донецкой области. Подразделение имеет как раненых, так и пропавших без вести, но в плен из бойцов не попал никто.

Украинский пограничник с позывным "Хаски" рассказал, как российский оккупант заблудился в Авдеевке Донецкой области. Враг прошел по флангу и вошел во двор дома, где находились украинские защитники.

война
ВСУ
Украина
ISW
Авдеевка

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