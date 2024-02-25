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Россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Никополе — погиб мужчина

25 февраля 2024 14:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Никополе — погиб мужчина
Автомобиль, на который сбросили взрывчатку. Фото: Facebook/Сергей Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в воскресенье, 25 февраля, убили человека в Никополе Днепропетровской области. Враг с помощью дрона сбросил взрывчатку на автомобиль.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Facebook.

В Никополе сбросили взрывчатку на авто

"В Никополе погиб человек... россияне сбросили взрывчатку с БпЛА прямо на машину, в которой находился мужчина", — говорится в сообщении.

По словам Лысака, погибшему мужчине было 57 лет.

В то же время атака пришлась на территорию одного из предприятий — там повреждены здания и разбиты грузовики.

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Скриншот сообщения Лысака

Напомним, 18 февраля российские военные ударили по Никополю из артиллерии. В результате атаки были повреждены жилые дома, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что 14 февраля из-за обстрела Никополя россиянами местный житель получил осколочное ранение.

Днепропетровская область
оккупанты
Никополь
дроны
война в Украине

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