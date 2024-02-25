Росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Нікополі — загинув чоловік

Автомобіль, на який скинули вибухівку. Фото: Facebook/Сергій Лисак

Російські окупанти у неділю, 25 лютого, вбили людину в Нікополі Дніпропетровської області. Ворог за допомогою дрона скинув вибухівку на автомобіль.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Facebook.

У Нікополі скинули вибухівку на авто

"У Нікополі загинула людина...росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, загиблому чоловіку було 57 років.

Водночас атака прийшлась на територію одного з підприємств — там пошкоджені будівлі та потрощені вантажівки.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 18 лютого російські військові вдарили по Нікополю з артилерії. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що 14 лютого через обстріл Нікополя росіянами місцевий житель отримав осколкове поранення.