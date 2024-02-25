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Росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Нікополі — загинув чоловік

25 лютого 2024 14:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Нікополі — загинув чоловік
Автомобіль, на який скинули вибухівку. Фото: Facebook/Сергій Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти у неділю, 25 лютого, вбили людину в Нікополі Дніпропетровської області. Ворог за допомогою дрона скинув вибухівку на автомобіль.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Facebook.

У Нікополі скинули вибухівку на авто

"У Нікополі загинула людина...росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, загиблому чоловіку було 57 років. 

Водночас атака прийшлась на територію одного з підприємств — там пошкоджені будівлі та потрощені вантажівки.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 18 лютого російські військові вдарили по Нікополю з артилерії. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що 14 лютого через обстріл Нікополя росіянами місцевий житель отримав осколкове поранення.

Дніпропетровська область
окупанти
Нікополь
дрони
війна в Україні

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