Росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Нікополі — загинув чоловік
Російські окупанти у неділю, 25 лютого, вбили людину в Нікополі Дніпропетровської області. Ворог за допомогою дрона скинув вибухівку на автомобіль.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Facebook.
У Нікополі скинули вибухівку на авто
"У Нікополі загинула людина...росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік", — йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, загиблому чоловіку було 57 років.
Водночас атака прийшлась на територію одного з підприємств — там пошкоджені будівлі та потрощені вантажівки.
Нагадаємо, 18 лютого російські військові вдарили по Нікополю з артилерії. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Також ми писали, що 14 лютого через обстріл Нікополя росіянами місцевий житель отримав осколкове поранення.
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