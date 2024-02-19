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Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині — з'явились деталі

19 лютого 2024 08:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині — з'явились деталі
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти ввечері 18 лютого з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram у понеділок, 19 лютого. 

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 

"Вчора ввечері ворог двічі вдарив з артилерії по Нікопольщині. Випустили близько десятка снарядів. Гатили по Нікополю та Марганецькій громаді", — йдеться у повідомленні Лукашука. 

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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Внаслідок ворожих ударів у Марганецькій громаді пошкоджені дві приватні оселі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В інших громадах області ніч минула тихо.

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Скриншот допису Миколи Лукашука в Telegram

Нагадаємо, 18 лютого росіяни випустили по Краматорську Донецької області три ракети Х-22, внаслідок чого в місті лунали потужні вибухи. Через ворожий обстріл загинули троє людей, також є постраждалі. 

Також ми писали, що армія РФ перетворила на руїни селище Очеретине на Донеччині. На землі можна побачити уламки снарядів, а також у селищі зруйновано будинки.

Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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