Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині — з'явились деталі

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Російські окупанти ввечері 18 лютого з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram у понеділок, 19 лютого.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

"Вчора ввечері ворог двічі вдарив з артилерії по Нікопольщині. Випустили близько десятка снарядів. Гатили по Нікополю та Марганецькій громаді", — йдеться у повідомленні Лукашука.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Внаслідок ворожих ударів у Марганецькій громаді пошкоджені дві приватні оселі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В інших громадах області ніч минула тихо.

Скриншот допису Миколи Лукашука в Telegram

Нагадаємо, 18 лютого росіяни випустили по Краматорську Донецької області три ракети Х-22, внаслідок чого в місті лунали потужні вибухи. Через ворожий обстріл загинули троє людей, також є постраждалі.

Також ми писали, що армія РФ перетворила на руїни селище Очеретине на Донеччині. На землі можна побачити уламки снарядів, а також у селищі зруйновано будинки.