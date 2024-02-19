Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині — з'явились деталі
Російські окупанти ввечері 18 лютого з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram у понеділок, 19 лютого.
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області
"Вчора ввечері ворог двічі вдарив з артилерії по Нікопольщині. Випустили близько десятка снарядів. Гатили по Нікополю та Марганецькій громаді", — йдеться у повідомленні Лукашука.
Внаслідок ворожих ударів у Марганецькій громаді пошкоджені дві приватні оселі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
В інших громадах області ніч минула тихо.
Нагадаємо, 18 лютого росіяни випустили по Краматорську Донецької області три ракети Х-22, внаслідок чого в місті лунали потужні вибухи. Через ворожий обстріл загинули троє людей, також є постраждалі.
Також ми писали, що армія РФ перетворила на руїни селище Очеретине на Донеччині. На землі можна побачити уламки снарядів, а також у селищі зруйновано будинки.
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