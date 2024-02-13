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Россияне подключают Starlink через Европу, — СМИ

13 февраля 2024 23:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Starlink в РФ – россияне подключают Starlink через Европу, — СМИ
Терминал Starlink. Фото: Министерство цифровой трансформации
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В стране-агрессоре России частные продавцы торгуют терминалами Starlink. Они работают только у границ, личные кабинеты к сети подключают через Польшу.

Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает Newsweek.

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В сети появились объявления о продаже в РФ терминалов. Абонентская плата составляет от $100 в месяц. Как указано в объявлении, терминал будет уже создан домашний кабинет, и будет работать в России.

Вместе с тем, Starlink работают в России только рядом с границей Украины. Менеджеры не скрывают, что в глубине России их использовать невозможно.

В частности, два продавца уточнили, что личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу, а на третий указал, что "через европейскую страну".

Российские продавцы обещают, что их терминалы также будут бесперебойно работать на оккупированных территориях Украины, включая Крым и в европейском эксклаве РФ Калининграде и на Камчатке вблизи Японии.

В наличии — "версии V1, V2 RV и SL Global" стоимостью от 1730 до 2165 евро в зависимости от площадки.

В Европе терминалы Starlink стоят от 450 до 2843 евро, а абонентская плата стартует от 50 евро в месяц.

Как известно, первым об использовании Starlink на линии фронта со стороны России заявили украинские волонтеры. По их словам, поставки терминалов в РФ идут через ОАЭ.

Позже на официальном сайте Starlink появилась информация, что сеть спутникового интернета доступна в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

В ГУР МО подтвердили, что оккупанты также используют эти терминалы путем контрабанды. А вот в SpaceX на это ответили, что не сотрудничают с РФ и не передают ей оборудование ни прямо, ни через посредников.

Напомним, американское издание Defense One сообщило, что российские оккупанты используют спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил эту информацию.

Также мы писали, что американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал информацию о том, что его компания SpaceX продает терминалы спутниковой связи Starlink российским захватчикам. По его словам, это "категорически неправда".

Польша
Илон Маск
спутник
связь
оккупанты
Starlink
Россия

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