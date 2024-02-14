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Россияне пытаются окружить Авдеевку — ближайшие дни будут решающими

14 февраля 2024 17:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне пытаются окружить Авдеевку — ближайшие дни будут решающими
Украинские военные на улицах Авдеевки. Фото: El Pais
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Авдеевке наблюдается отрицательная динамика течения боевых действий. Кроме того, на других участках фронта российские захватчики продолжают давить на украинских воинов, однако сила их наступления значительно снизилась.

Об этом сообщили аналитики DeepState в среду, 14 февраля.

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Ситуация под Авдеевкой сложная

Российские войска продолжают штурмовые действия вокруг Авдеевки Донецкой области. Во время штурмов враг использует живую силу и корректируемые авиационные бомбы.

"Авдеевский отрезок — враг продолжает наступать в Авдеевке. Главный удар остается в северной части города. К*цап наступает значительным числом живой силы под аккомпанемент десятков КАБов", — говорится в сообщении.

Авдеевка
Россияне пытаются окружить Авдеевку. Фото: DeepState

Аналитики обратили внимание, что оккупантам удалось выйти на Индустриальный проспект и перерезать сообщение ВСУ. Также враг захватил автобазу.

"Россияне продолжают обходить "Зенит" с юга и создавать риск полноценного окружения", — отметили аналитики.

Ситуация в других направлениях

На Сватовском направлении ВС РФ имели частичный успех у Ивановки. Также противник пытался улучшить тактическое положение у Синьковки, однако попытки были неудачными. Продолжаются бои восточнее Ямполевки.

авдеевка
Сватовское направление. Фото: DeepState

На Бахмутском направлении россияне продолжают штурм восточнее и севернее Ивановского. Враг пытается выйти на хребет к Временному Яру.

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Бахмутское направление. Фото: DeepState

На Таврическом отрезке обновлена линия столкновения в Крынках, в том числе расширена серая зона.

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Таврическое направление. Фото: DeepState

На остальных направлениях без существенных изменений. Ситуация уточняется.

В ближайшие дни будут решающими

В DeepState подчеркнули, что ситуация в Авдеевке остается критической, положительной динамики не наблюдается.

"В ближайшие дни будут решающими для обороны Авдеевки, враг стягивает все что можно в город и не будет считаться с какими-либо потерями", — добавили аналитики.

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются перерезать основной логистический путь Вооруженных сил Украины в Авдеевке. Однако украинские военные создали запасные логистические пути.

Россияне продолжают и дальше штурмовать Авдеевку, аналитики DeepState заявили об ухудшении ситуации.

война
ВСУ
Украина
Авдеевка
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