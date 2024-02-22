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Россиян готовят к длительной войне с Украиной и Западом, — разведка Британии

22 февраля 2024 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россиян готовят к длительной войне с Украиной и Западом, — разведка Британии
Россияне в Москве. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кремль готовит жителей России к понижению уровня жизни. Там оправдывают продолжительность войны с Украиной тем, что они воюют с Западом.

Об этом сообщила британская разведка в соцсети X в четверг, 22 февраля.

РФ готовит своих граждан к продолжительной войне

Официальный представитель российского диктатора Дмитрий Песков 14 февраля заявил, что хотя так называемая "СВО" началась как операция против Украины, впоследствии она приняла форму войны против коллективного Запада. По его словам, Запад якобы вовлечен в конфликт во главе с США.

Аналитики подчеркивают, что это соответствует тенденции в российской официальной риторике, пытающейся оправдать продолжительность войны и масштаб потерь, изображая войну как конфликт с Западом.

Песков заявил, что так называемая "СВО" может длиться немного дольше. По его словам, это не изменит хода вещей.

"Это является частью официальной российской версии, которая почти наверняка направлена на то, чтобы подготовить население страны к долгосрочному конфликту и связанному с ним снижению уровня жизни внутри страны, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной победе России", — говорится в отчете.

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Пост британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, российским оккупантам не хватает собственного производства боеприпасов для войны против Украины. Однако диктатор России Владимир Путин не оставляет надежду покорить страну.

Также Россия развернула на границе с Украиной 48 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". При этом в прошлом году количество развернутых ракет составляло 46 пусковых установок.

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