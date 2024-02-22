Росіян готують до тривалої війни з Україною та Заходом, — розвідка Британії

Росіяни у Москві. Фото: росЗМІ

Кремль готує жителів Росії до зниження рівня життя. Там виправдовують тривалість війни з Україною тим, що вони нібито воюють із Заходом.

Про це повідомила британська розвідка у соцмережі X у четвер, 22 лютого.

РФ готує своїх громадян до тривалої війни

Офіційний представник російського диктатора Дмитро Пєсков 14 лютого заявив, що хоча так звана "СВО" почалася як операція проти України, згодом вона набула форми війни проти колективного Заходу. За його словами, Захід нібито залучений до конфлікту на чолі зі США.

Аналітики наголошують, що це відповідає тенденції у російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість війни та масштаб втрат, зображуючи війну як конфлікт із Заходом.

Пєсков заявив, що так звана "СВО" може тривати трохи довше. За його словами, це не змінить ходу речей.

"Це є частиною офіційної російської версії, яка майже напевно спрямована на те, щоб підготувати населення країни до довгострокового конфлікту і пов'язаного з ним зниження рівня життя всередині країни, одночасно забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії", — йдеться у звіті.

Допис британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, російським окупантам не вистачає власного виробництва боєприпасів для ведення війни проти України. Однак диктатор Росії Володимир Путін не полишає надії підкорити країну.

Також Росія розгорнула на кордоні з Україною 48 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". При цьому торік кількість розгорнутих ракет становила 46 пускових установок.