Россия восстанавливает свои силы почти равнозначно текущим потерям на войне в Украине, — ISW

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Russian Defence Ministry

Армия РФ сейчас генерирует новые силы примерно с такой скоростью, которая эквивалентна текущим своим потерям. Но непонятно, смогут ли оккупанты поддерживать наступательные операции так же на более высоком оперативном уровне, имея еще больше потерь.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Что об этом говорят аналитики ISW

По словам аналитиков, несмотря на то, что РФ перехватила инициативу на фронте, у ее армии есть много недостатков, которые Украина может использовать. Что касается мощной экономической поддержки Украины, то она во много раз превышает российскую.

Однако в отчете отмечают, что президент РФ Владимир Путин остается и дальше смертельной угрозой для Украины и НАТО.

Эксперты отмечают, что целью Путина остается разрушение НАТО как эффективного альянса. Также он хочет разорвать связь между США и Европой, выстроить новый мировой порядок, где голос и сила РФ будут главными.

Потери российской армии на войне в Украине

По информации российских СМИ, с начала полномасштабной войны в Украине погибли более 75 тысяч российских военных.

В то же время российские издания "Медуза" и "Медиазона" подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения погибли около 83 тысяч российских оккупантов.

Однако в американской разведке подчеркивают, что всего на войне погибли 315 тысяч российских захватчиков.

По словам аналитиков, российская армия поддерживает наступление в Украине, несмотря на тяжелые потери, "полагаясь на криптомобилизацию".

"Россия генерирует новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим российским потерям, что позволяет российским войскам постоянно усиливать атакующие подразделения и регулярно проводить ротацию на оперативном уровне", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что за все время обороны Авдеевки было уничтожено 47 186 российских оккупантов.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери армии России в 7-8 раз превышают украинские.