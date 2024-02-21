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Россия развернула 48 комплексов "Искандер" на границе с Украиной — что известно

21 февраля 2024 19:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия развернула 48 комплексов "Искандер" на границе с Украиной — что известно
Заряжание российского ОТРК "Искандер". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Россия развернула на границе с Украиной 48 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". При этом в прошлом году количество развернутых ракет составляло 46 пусковых установок.

Об этом сообщил заместитель председателя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина" в среду, 21 февраля.

Россия развернула "Искандеры" на границе с Украиной

Россия развернула 48 комплексов "Искандер" на границе с Украиной — что известно
Вадим Скибицкий. Источник: "Интерфакс-Украина"

По словам Скибицкого, руководство РВСН России перебросило к границе еще два комплекса, поскольку больше позволить себе россияне не могут из-за ослабления качества ВПК.

"Добавились еще две пусковые установки. Намного измениться не может. Производство у них маленькое. 46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков именно баллистических ракет с территории России", — говорит он.

ОТРК "Искандер" — что известно

Росія розгорнула 48 комплексів "Іскандер" на кордоні з Україною — що відомо
Комплекс "Искандер" на базе РВ РФ в Курске. Источник: росСМИ

Отметим, что ракетный комплекс "Искандер" появился в 2006 году как замена ракетным системам "Точка" и "Ока". Вырабатываются комплексы по настоящее время. Эксплуатируются Россией (150 единиц), Беларусью (четыре единицы), Арменией (четыре единицы) и Алжиром (12 единиц).

Ракеты могут нести как кассетные и ударно-проникающие боеголовки, так и тактическую ядерную боеголовку, мощностью в 50 килотонн.

Дальность полета ракеты — до 500 км, максимальная скорость — 2100 м/с.

Напомним, в Иране могли совершенно тайно передать России около 400 баллистических ракет "Зульфикар", способных поражать заданные цели на расстоянии до 700 км.

В то же время Россия приступила к использованию новой крылатой авиаракеты Х-69, которая была построена на базе Х-59 "Овод". Такую ракету несут многоцелевые тяжелые истребители Су-35, в то время как заявленные истребители пятого поколения, Су-57, так и не появились в Украине.

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