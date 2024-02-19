Х-69, крилата ракета, деталі, історія розробки

Х-69 — що відомо про загадкову квадратну ракету, якою Росія почала бити по Україні
Протягом двох років повномасштабної війни російська окупаційна армія використовувала проти України різноманітну зброю. Починалося усе із актуальних зразків озброєння, пізніше, після великих втрат, російське командування розконсервувало старі запаси, а зараз з’явилася інформація про нові ракети, які начебто почала використовувати країна-агресорка. Що відомо про загадкову ракету Х-69, уламки якої, за неофіційними даними, були помічені на території України після чергового лютневого обстрілу — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.
Російські ракетні удари
Після початку повномасштабного вторгнення, особливо після провалу початкового плану бліцкригу, себто швидкого захоплення ключових міст півдня, сходу, а також Києва, російські війська почали постійно обстрілювати тилові території України крилатими та балістичними ракетами.
Однією із ракет, запуски яких регулярно відбуваються з літаків стратегічної авіації країни-агресорки, є крилата ракета "повітря-земля" Х-59. Удари цими ракетами не є настільки масовими, як основної ракетної зброї російської армії — Х-101/Х-55/Х-555. Та деякі об’єкти в Україні постраждали саме від цих ракет, які перебувають на озброєнні радянської/російської армії ще з початку 80-х років минулого століття.
Зокрема, саме ракетами Х-59 у вересні 2022 року був обстріляний аеропорт у Кривому Розі. Тоді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації заявив про знищення інфраструктури цього об’єкту. Крім того, у серпні того ж року росіяни ударили ракетами Х-59 по громадському туалету у селищі Нововоронцовка на півночі правобережної частини Херсонської області.
Отже, ця ракета добре відома українським силам протиповітряної оборони, її неодноразово збивали. Та у лютому 2024 року з’явилася інформація про те, що росіяни почали використовувати ракети, які є продовженням серії "повітря-земля" і які досі ніде не використовувалися з однієї важливої причини — їх формально ще не передали на озброєння російської армії.
Звідки взялася нова ракета
Ці ракети мають індекс Х-69, але вони отримали цю назву далеко не відразу, а після серйозної модернізації. Справа в тому, що ще 2009 року російське конструкторське бюро "Радуга" презентувало модифікований варіант ракети Х-59 — Х-59МК2.
Варіант Х-59МК2 відрізнявся від базової ракети цієї серії удосконаленою системою наведення. Так, звичайну радіолокаційну головку самонаведення розробники замінили інерційною системою наведення, яка була з’єднана як із західною навігаційною системою GPS, так і з російською ГЛОНАСС.
Але у серійне виробництво ця ракета не пішла. У конструкторському бюро "Радуга" продовжили розробку у цьому напрямку — і уже під час повномасштабної російсько-української війни, на міжнародному військовому форумі "Армия-2022", була уперше представлена на публіці формально нова ракета Х-69. Яка насправді є продовження конструкторських робіт над варіантом Х-59МК2.
Чому Х-69 — квадратна ракета
Головною її особливістю, яка помітна і не спеціалістам і за якою цю ракету дуже легко ідентифікувати, — є форма Х-69. На відміну від попередниць, які у перетині є круглими, ракета Х-69 має квадратний перетин. Навіщо ж у конструкторському бюро вирішили відійти від класичних, ідеальних з точки зору аеродинаміки форми?
Тоді, 2022-го, пояснювалося практичною вигодою. Зміна конфігурації корпусу збільшує об’єм ракети — що дозволяє серйозно збільшити бойову частину і кількість боєприпасів. Якщо класичний варіант Х-59 може нести бойову частину (звичайну, проникну) масою 148 кілограмів, то квадратна Х-69 містить уже 310 кілограмів. Перевага є очевидною.
Крім того, нова ракета Х-69, як зазначали розробники, має значно серйознішу, порівняно із першими варіантами базової Х-59, дальність пуску. Так, дальність пуску базового варіанту Х-59 — до 45 кілометрів, модифікацій Х-59М та Х-59М2 — до 115-ти. А Х-59МК2 і, відповідно, Х-69 — уже до 290 кілометрів.
Які літаки мали б запускати Х-69
Цікавим є ще один факт, який стосується нової ракети, що ще офіційно не надійшла на озброєння російської армії. Коли Х-69 ще тільки презентували, то заявлялося, що використовувати ці ракети будуть нові військові літаки Військово-космічних сил РФ.
Йшлося, зокрема, про винищувачі Су-57 та Су-75. Але справа в тому, що Су-75 взагалі не існує — за останніми даними, тільки у листопаді 2023 року почалася підготовка до створення перших дослідних зразків цього літака. За найоптимістичнішими даними (які, зважаючи на проблеми російської економіки під тиском західних санкцій, будуть скориговані у бік збільшення усіх термінів), перший літак Су-75 може з’явитися не раніше кінця 2025 року.
Винищувачі Су-57 уже існують не тільки на папері. Та їх, за наявними даними, зробили лише 15 одиниць. І це — включаючи дослідні зразки, тож фактично їх іще менше. Щодо передачі їх для використання у ВКС РФ, то інформація була лише про кілька таких літаків, не більше п’яти.
Навіщо використовувати неготові ракети
Ризикнемо припустити, що Су-57 якщо і використовуються на театрі бойових дій в Україні, то дуже рідко і дуже обережно — інакше хоч один екземпляр уже був би збитий українською ППО, яка продемонструвала, що для неї немає нічого неможливого. Та, скоріш за все, ці літаки ще не воюють проти України.
Навіщо ж росіяни почали використовувати ще неготові ракети? Тут є два варіанти пояснення. По-перше, де ж випробовувати нове озброєння, як не у бойових умовах. Це, до речі, не означає, що Х-69 уже готові до використання і невдовзі надійдуть до російської армії. У свій час окупанти вирішили використати проти Чечні (у так званій Першій чеченській війні) ракети Х-59. Але уже після чотирьох пусків, зрозумівши невигідність та безперспективність — від цієї ідеї відмовилися.
По-друге, російська армія, як уже було виявлено, поступово починає використовувати проти України навіть ті ракети, які не підходять для нормального ведення обстрілів. Скажімо, у Києві після удару 7 лютого знайшло уламки гіперзвукової протикорабельної ракети "Циркон", про що Новини.LIVE детально розповідали раніше. Тож, можливо, окупанти намагаються компенсувати нестачу стандартних ракет, якими велися попередні обстріли, навіть дослідними зразками на кшталт Х-69.
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