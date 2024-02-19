Х-69, крилата ракета, деталі, історія розробки

Російська крилата ракета Х-69. Фото: росЗМІ

Протягом двох років повномасштабної війни російська окупаційна армія використовувала проти України різноманітну зброю. Починалося усе із актуальних зразків озброєння, пізніше, після великих втрат, російське командування розконсервувало старі запаси, а зараз з’явилася інформація про нові ракети, які начебто почала використовувати країна-агресорка. Що відомо про загадкову ракету Х-69, уламки якої, за неофіційними даними, були помічені на території України після чергового лютневого обстрілу — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Російські ракетні удари

Після початку повномасштабного вторгнення, особливо після провалу початкового плану бліцкригу, себто швидкого захоплення ключових міст півдня, сходу, а також Києва, російські війська почали постійно обстрілювати тилові території України крилатими та балістичними ракетами.

Однією із ракет, запуски яких регулярно відбуваються з літаків стратегічної авіації країни-агресорки, є крилата ракета "повітря-земля" Х-59. Удари цими ракетами не є настільки масовими, як основної ракетної зброї російської армії — Х-101/Х-55/Х-555. Та деякі об’єкти в Україні постраждали саме від цих ракет, які перебувають на озброєнні радянської/російської армії ще з початку 80-х років минулого століття.

Зокрема, саме ракетами Х-59 у вересні 2022 року був обстріляний аеропорт у Кривому Розі. Тоді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації заявив про знищення інфраструктури цього об’єкту. Крім того, у серпні того ж року росіяни ударили ракетами Х-59 по громадському туалету у селищі Нововоронцовка на півночі правобережної частини Херсонської області.

Отже, ця ракета добре відома українським силам протиповітряної оборони, її неодноразово збивали. Та у лютому 2024 року з’явилася інформація про те, що росіяни почали використовувати ракети, які є продовженням серії "повітря-земля" і які досі ніде не використовувалися з однієї важливої причини — їх формально ще не передали на озброєння російської армії.

Звідки взялася нова ракета

Ці ракети мають індекс Х-69, але вони отримали цю назву далеко не відразу, а після серйозної модернізації. Справа в тому, що ще 2009 року російське конструкторське бюро "Радуга" презентувало модифікований варіант ракети Х-59 — Х-59МК2.

Варіант Х-59МК2 відрізнявся від базової ракети цієї серії удосконаленою системою наведення. Так, звичайну радіолокаційну головку самонаведення розробники замінили інерційною системою наведення, яка була з’єднана як із західною навігаційною системою GPS, так і з російською ГЛОНАСС.

Але у серійне виробництво ця ракета не пішла. У конструкторському бюро "Радуга" продовжили розробку у цьому напрямку — і уже під час повномасштабної російсько-української війни, на міжнародному військовому форумі "Армия-2022", була уперше представлена на публіці формально нова ракета Х-69. Яка насправді є продовження конструкторських робіт над варіантом Х-59МК2.

Чому Х-69 — квадратна ракета

Головною її особливістю, яка помітна і не спеціалістам і за якою цю ракету дуже легко ідентифікувати, — є форма Х-69. На відміну від попередниць, які у перетині є круглими, ракета Х-69 має квадратний перетин. Навіщо ж у конструкторському бюро вирішили відійти від класичних, ідеальних з точки зору аеродинаміки форми?

Тоді, 2022-го, пояснювалося практичною вигодою. Зміна конфігурації корпусу збільшує об’єм ракети — що дозволяє серйозно збільшити бойову частину і кількість боєприпасів. Якщо класичний варіант Х-59 може нести бойову частину (звичайну, проникну) масою 148 кілограмів, то квадратна Х-69 містить уже 310 кілограмів. Перевага є очевидною.

Крім того, нова ракета Х-69, як зазначали розробники, має значно серйознішу, порівняно із першими варіантами базової Х-59, дальність пуску. Так, дальність пуску базового варіанту Х-59 — до 45 кілометрів, модифікацій Х-59М та Х-59М2 — до 115-ти. А Х-59МК2 і, відповідно, Х-69 — уже до 290 кілометрів.

Які літаки мали б запускати Х-69

Цікавим є ще один факт, який стосується нової ракети, що ще офіційно не надійшла на озброєння російської армії. Коли Х-69 ще тільки презентували, то заявлялося, що використовувати ці ракети будуть нові військові літаки Військово-космічних сил РФ.

Йшлося, зокрема, про винищувачі Су-57 та Су-75. Але справа в тому, що Су-75 взагалі не існує — за останніми даними, тільки у листопаді 2023 року почалася підготовка до створення перших дослідних зразків цього літака. За найоптимістичнішими даними (які, зважаючи на проблеми російської економіки під тиском західних санкцій, будуть скориговані у бік збільшення усіх термінів), перший літак Су-75 може з’явитися не раніше кінця 2025 року.

Винищувачі Су-57 уже існують не тільки на папері. Та їх, за наявними даними, зробили лише 15 одиниць. І це — включаючи дослідні зразки, тож фактично їх іще менше. Щодо передачі їх для використання у ВКС РФ, то інформація була лише про кілька таких літаків, не більше п’яти.

Навіщо використовувати неготові ракети

Ризикнемо припустити, що Су-57 якщо і використовуються на театрі бойових дій в Україні, то дуже рідко і дуже обережно — інакше хоч один екземпляр уже був би збитий українською ППО, яка продемонструвала, що для неї немає нічого неможливого. Та, скоріш за все, ці літаки ще не воюють проти України.

Навіщо ж росіяни почали використовувати ще неготові ракети? Тут є два варіанти пояснення. По-перше, де ж випробовувати нове озброєння, як не у бойових умовах. Це, до речі, не означає, що Х-69 уже готові до використання і невдовзі надійдуть до російської армії. У свій час окупанти вирішили використати проти Чечні (у так званій Першій чеченській війні) ракети Х-59. Але уже після чотирьох пусків, зрозумівши невигідність та безперспективність — від цієї ідеї відмовилися.

По-друге, російська армія, як уже було виявлено, поступово починає використовувати проти України навіть ті ракети, які не підходять для нормального ведення обстрілів. Скажімо, у Києві після удару 7 лютого знайшло уламки гіперзвукової протикорабельної ракети "Циркон", про що Новини.LIVE детально розповідали раніше. Тож, можливо, окупанти намагаються компенсувати нестачу стандартних ракет, якими велися попередні обстріли, навіть дослідними зразками на кшталт Х-69.