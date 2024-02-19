Россия полностью контролирует Авдеевский коксохим, — Reuters

Авдеевский коксохим. Фото: REUTERS

Российские войска в понедельник, 19 февраля, заявили о полном контроле над коксохимическим заводом в Авдеевке. Ранее украинское военное командование приняло решение о выводе войск из города.

Об этом пишет Reuters.

Россияне захватили коксохим в Авдеевке

Журналисты отметили, что закрепление российских войск в Авдеевке, в том числе и на коксохимическом заводе, является их "наибольшей победой на поле боя за девять месяцев" с момента того, как в мае 2023 года Россия захватила Бахмут.

Минобороны РФ заявило, что его войска продвинулись примерно на 9 км на этом участке линии фронта протяженностью 1000 км.

В то же время Украина заявила, что отвела подразделения из Авдеевки после месяца упорных боев, чтобы спасти их от полного окружения.

В материале говорится, что президент России Владимир Путин назвал "падение Авдеевки" важной победой и поздравил российские войска.

Российское телевидение показало снятие сине-желтых флагов Украины в городе и поднятие триколора.

Напомним, в Институте изучения войны объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, при взятии города российская армия потеряла 47 тыс. личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вышли из города из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, украинские военные вернут Авдеевку.