Россия нанесла еще один удар по Селидову в Донецкой области, — ОВА

Обстрел Селидово 14 февраля. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска вторично обстреляли Селидово Донецкой области в ночь на 14 февраля. В результате разрушены многоквартирный дом и больница. Во время атаки около часа травмирован человек.

Об этом в среду, 14 февраля, сообщил руководитель ОВА Вадим Филашкин.

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Обстрел Селидово 14 февраля

Из-за обстрела поврежден один из корпусов больницы.



"Вероятно, под завалами находятся три человека, в том числе ребенок", — сообщил он.



Руководитель ОВА отметил, что на месте работают спасатели, полиция и местные власти.



"Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений. К работам привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники", — указал он.

Филашкин также опубликовал видео из больницы, по которой ударили россияне. Но сообщил, что около 100 пациентов сейчас перевозят в больницы Покровска и Мирнограда.

Обстрел Селидово 14 февраля. Фото: Вадим Филашкин

Напомним, во время первого обстрела в ночь на 14 февраля там разрушен целый подъезд — 12 квартир. Кроме того, ранены двое детей.

Также мы писали, что воздушная тревога в Украине в среду, 14 февраля, прозвучала около 1 часа в ряде областей. Опасность была объявлена в связи с угрозой применения баллистического вооружения.