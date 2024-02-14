Повітряна тривога зараз 14 лютого - де є загроза балістики

Повітряна тривога в Україні — де є загроза балістики
Повітряна тривога в Україні у середу, 14 лютого, пролунала близько 01:00 у низці областей. Небезпеку оголосили у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 14 лютого
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного-сходу в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — повідомили військові.
Станом на 01:14 у ПС ЗСУ акцентували, що ракетна небезпека існує для Херсонської та Миколаївської областей.
За даними моніторингових каналів, станом на 01:11 повітряну тривогу оголошено у одинадцяти областях. А саме:
- Херсонська,
- Донецька,
- Луганська,
- Черкаська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Запорізька,
- Полтавська,
- Кіровоградська.
Нагадаємо, ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.
Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.
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