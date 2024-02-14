Повітряна тривога зараз 14 лютого - де є загроза балістики

Ракета в небі. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні у середу, 14 лютого, пролунала близько 01:00 у низці областей. Небезпеку оголосили у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 14 лютого

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного-сходу в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — повідомили військові.

Станом на 01:14 у ПС ЗСУ акцентували, що ракетна небезпека існує для Херсонської та Миколаївської областей.

Загроза балістики 14 лютого. Фото: скриншот

За даними моніторингових каналів, станом на 01:11 повітряну тривогу оголошено у одинадцяти областях. А саме:

Херсонська,

Донецька,

Луганська,

Черкаська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Запорізька,

Полтавська,

Кіровоградська.

Повітряна тривога в Україні 14 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.

Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.