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Повітряна тривога в Україні — де є загроза балістики

14 лютого 2024 01:10
оновлено: 01:19
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Повітряна тривога зараз 14 лютого - де є загроза балістики
Ракета в небі. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога в Україні у середу, 14 лютого, пролунала близько 01:00 у низці областей. Небезпеку оголосили у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 14 лютого

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного-сходу в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — повідомили військові.

Станом на 01:14 у ПС ЗСУ акцентували, що ракетна небезпека існує для Херсонської та Миколаївської областей.

Загроза балістики 14 лютого
Загроза балістики 14 лютого. Фото: скриншот

За даними моніторингових каналів, станом на 01:11 повітряну тривогу оголошено у одинадцяти областях. А саме:

  • Херсонська,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • Черкаська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Запорізька,
  • Полтавська,
  • Кіровоградська.
Повітряна тривога в Україні 14 лютого
Повітряна тривога в Україні 14 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.

Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

повітряна тривога
війна в Україні
атака
ракетний удар

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