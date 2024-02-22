Россия атаковала прифронтовую ТЭС — ранены шесть энергетиков

Последствия обстрела ТЭС. Иллюстративное фото: Reuters

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию в четверг, 22 февраля. В результате атаки были ранены шесть энергетиков.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Россияне обстреляли ТЭС

"Сегодня Россия атаковала прифронтовую ТЭС: шесть наших коллег ранены", — говорится в сообщении.

В ДТЭК рассказали, что энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Из-за атаки серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции — последствия обстрела ликвидируют.

"С начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны врагом около 40 раз", — отметили в компании.

Скриншот поста ДТЭК

Напомним, 16 февраля российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. Тогда было повреждено оборудование ТЭС.

Также мы писали, что 15 февраля в результате ракетных обстрелов во Львове были повреждены объекты облэнерго. Однако дефицита в энергосистеме не фиксировалось.