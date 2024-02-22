Россия атаковала прифронтовую ТЭС — ранены шесть энергетиков
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию в четверг, 22 февраля. В результате атаки были ранены шесть энергетиков.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Россияне обстреляли ТЭС
"Сегодня Россия атаковала прифронтовую ТЭС: шесть наших коллег ранены", — говорится в сообщении.
В ДТЭК рассказали, что энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
Из-за атаки серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции — последствия обстрела ликвидируют.
"С начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны врагом около 40 раз", — отметили в компании.
Напомним, 16 февраля российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. Тогда было повреждено оборудование ТЭС.
Также мы писали, что 15 февраля в результате ракетных обстрелов во Львове были повреждены объекты облэнерго. Однако дефицита в энергосистеме не фиксировалось.
Читайте Новини.LIVE!