Росія атакувала прифронтову ТЕС — поранено шістьох енергетиків

Наслідки обстрілу ТЕС. Ілюстративне фото: Reuters

Російські окупанти вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію у четвер, 22 лютого. Внаслідок атаки були поранені шість енергетиків.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Росіяни обстріляли ТЕС

"Сьогодні Росія атакувала прифронтову ТЕС: шістьох наших колег поранено", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК розповіли, що енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

Через атаку серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції — наслідки обстрілу ліквідовують.

"З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів", — зауважили в компанії.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, 16 лютого російські військові завдали удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. Тоді було пошкоджено обладнання ТЕС.

Також ми писали, що 15 лютого внаслідок ракетного обстрілу у Львові було пошкоджено об'єкти обленерго. Однак дефіциту в енергосистемі не фіксувалося.