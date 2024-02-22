Федоров розповів, у якому стані Запорізька АЕС після обстрілу

Члени МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Фото: Reuters

На Запорізькій атомній станції внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення. Зараз на АЕС працює лише одна лінія електропередач, а це може спричинити черговий блекаут на станції.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону у четвер, 22 лютого.

В якому стані Запорізька АЕС після обстрілу

Федоров розповів, що станом на ранок 22 лютого на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС працює всього одна лінія електропередач. Друга — пошкоджена через ворожі обстріли.

"За останні два роки, як ворог захопив Запорізьку АЕС, щонайменше вісім разів був повний блекаут. І це суттєво підвищує небезпеку аварії", — сказав він.

За словами очільника ОВА, на станції також є проблеми з кваліфікованим персоналом, адже з 1 лютого окупанти не допустили на роботу 120 працівників, які не захотіли отримати паспорт РФ.

"Відсутність належного персоналу ставить під загрозу функціонування ЗАЕС", — додав Федоров.

Нагадаємо, 6 лютого генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі прибув з візитом до України. Під час брифінгу він заявив, що термін експлуатації ядерного пального у реакторах Запорізької атомної електростанції спливає.

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