Работа в тылу врага — ГУР ищет добровольцев в спецподразделения

Украинский разведчик. Иллюстративное фото: пресс-служба ГУР

В Украине ищут желающих работать в российском тылу. Продолжается набор в подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Подразделения активных действий ГУР МО

"Работа в тылу врага. С фейерверками. Или без — зависит от задачи. Заинтересовало? Тогда напоминаем, что идет набор в подразделения активных действий ГУР МО Украины" , — говорится в сообщении.



В ГУР рассказали, что подразделения активных действий - это те силы, которые регулярно устраивают "грохот" в глубоком тылу врага, высаживались в Крыму, освобождали остров Змеиный и "вышки Бойко".

"Они — тот карательный меч, который повсюду достанет врагов!", — подчеркнули в разведке.

Там отметили, что присоединившись к подразделениям, вы получите лучшую подготовку, лучшее обеспечение, новейшие образцы оружия, интересные миссии, мощный коллектив и уважение украинского народа.

Чтобы присоединиться, необходимо быть решительно настроенным и заполнить анкету-заявку.

Скриншот поста ГУР

Напомним, 1 февраля бойцы ГУР уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было утоплено после ряда прямых попаданий.

Также мы писали, что украинские разведчики потопили десантный корабль россиян "Цезарь Куников". В ГУР показали кадры с места происшествия.