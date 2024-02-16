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Робота в тилу ворога — ГУР шукає добровольців у спецпідрозділи

16 лютого 2024 12:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Робота в тилу ворога — ГУР шукає добровольців у спецпідрозділи
Український розвідник. Ілюстративне фото: пресслужба ГУР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні шукають охочих для роботи в російському тилу. Триває набір до підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у п'ятницю, 16 лютого.

Підрозділи активних дій ГУР МО

"Робота в тилу ворога. З феєрверками. Або без — залежить від задачі. Зацікавило? Тоді нагадуємо, що триває набір до підрозділів активних дій ГУР МО України", — йдеться у повідомленні.
 
В ГУР розповіли, що підрозділи активних дій — це ті сили, які регулярно влаштовують "гуркіт" у глибокому тилу ворога, висаджувалися в Криму, звільняли острів Зміїний та "вишки Бойка".

"Вони — той каральний меч, який всюди дістане ворогів!", — наголосили в розвідці.

Там зазначили, що приєднавшись до підрозділів, ви отримаєте найкращу підготовку, найкраще забезпечення, найновітніші зразки зброї, цікаві місії, потужний колектив та пошану від українського народу.

Для того, аби приєднатися, необхідно бути рішуче налаштованим та заповнити анкету-заявку.

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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, 1 лютого бійці ГУР знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії. Судно було потоплене після низки прямих влучань.

Також ми писали, що українські розвідники потопили десантний корабель росіян "Цезар Куніков". В ГУР показали кадри з місця подій.

окупанти
партизани
війна в Україні
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Росія

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