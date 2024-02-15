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У ГУР заявили про початок інформаційної операції ворога "Перун" — яка мета росіян

15 лютого 2024 12:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ГУР заявили про початок інформаційної операції ворога "Перун" — яка мета росіян
Телефон у руці з надписом "Fake". Ілюстративне фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Головному управлінні розвідки Міноборони України оголосили про початок активної фази інформаційної операції Росії під назвою "Перун". Окупанти прагнуть виправдати збройну агресію в Україні та показати ситуацію зі сторони вигідної Кремлю. 

Про це повідомила пресслужба ГУР в четвер, 15 лютого.

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Росіяни реалізовують в Україні інформаційну операцію "Перун"

В ГУР інформують українців про те, що ворог запустив нову пропаганду спрямовану на зміну поглядів на вторгнення РФ в Україну. Росіяни реалізують активну фазу.

Головною метою загарбників є залучення до операції іноземних журналістів, щоб висвітлювати війну в Україні зі сторони вигідної російському керівництву.

"У межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої Держави з вигідних для Кремля позицій", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ГУР
Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, представник СБУ Олександр Мельниченко назвав ключові напрями, за якими Кремль поширює дезінформацію проти України. Зокрема, підрив довіри до вищого військового політичного керівництва України, зрив мобілізації і військової та фінансової допомоги з боку партнерів.

Також ми писали про те, що речник ГУР Андрій Юсов заявив, що з початку повномасштабної війни Україна успішно бореться з дезінформаційними пропагандистськими атаками РФ. Чиновник розповів, як в державі протистоять інформаційній війні.

війна
дезінформація
росіяни
Україна
пропаганда
Кремль
ГУР
Росія

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