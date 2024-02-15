У ГУР заявили про початок інформаційної операції ворога "Перун" — яка мета росіян

Телефон у руці з надписом "Fake". Ілюстративне фото: Pexels

В Головному управлінні розвідки Міноборони України оголосили про початок активної фази інформаційної операції Росії під назвою "Перун". Окупанти прагнуть виправдати збройну агресію в Україні та показати ситуацію зі сторони вигідної Кремлю.

Про це повідомила пресслужба ГУР в четвер, 15 лютого.

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Росіяни реалізовують в Україні інформаційну операцію "Перун"

В ГУР інформують українців про те, що ворог запустив нову пропаганду спрямовану на зміну поглядів на вторгнення РФ в Україну. Росіяни реалізують активну фазу.

Головною метою загарбників є залучення до операції іноземних журналістів, щоб висвітлювати війну в Україні зі сторони вигідної російському керівництву.

"У межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої Держави з вигідних для Кремля позицій", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, представник СБУ Олександр Мельниченко назвав ключові напрями, за якими Кремль поширює дезінформацію проти України. Зокрема, підрив довіри до вищого військового політичного керівництва України, зрив мобілізації і військової та фінансової допомоги з боку партнерів.

Також ми писали про те, що речник ГУР Андрій Юсов заявив, що з початку повномасштабної війни Україна успішно бореться з дезінформаційними пропагандистськими атаками РФ. Чиновник розповів, як в державі протистоять інформаційній війні.