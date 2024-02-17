Спасатели достали тело погибшего мужчины в Херсоне, — МВД
Российские оккупанты в субботу, 17 февраля, атаковали Херсон. Ранее сообщалось об одном погибшем впоследсвии обстрела — спасатели сняли его тело с крыши дома.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.
Обстрел Херсона 17 февраля
"Спасатели достали тело погибшего мужчины с крыши дома", — говорится в сообщении.
Сотрудники аварийно-спасательного отряда спецназначения выехали на место происшествия и сняли тело погибшего с покровли.
В МВД уточнили, что погибшему в результате обстрела мужчине было 49 лет.
Отмечается, что враг с утра не перестает атаковать Херсон.
Ранее мы писали, что в результате обстрела Херсона известно о двух раненых. Обеим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, прошлой ночью в Херсоне из-за вражеских атак произошло несколько пожаров.
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