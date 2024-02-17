Спасатели достали тело погибшего мужчины в Херсоне, — МВД

Спасатели достают тело мужчины. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в субботу, 17 февраля, атаковали Херсон. Ранее сообщалось об одном погибшем впоследсвии обстрела — спасатели сняли его тело с крыши дома.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

Обстрел Херсона 17 февраля

"Спасатели достали тело погибшего мужчины с крыши дома", — говорится в сообщении.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда спецназначения выехали на место происшествия и сняли тело погибшего с покровли.

Спасатели достали тело мужчины. Фото: ГСЧС Украины

В МВД уточнили, что погибшему в результате обстрела мужчине было 49 лет.

Спасатели достали тело мужчины. Фото: ГСЧС Украины

Отмечается, что враг с утра не перестает атаковать Херсон.

Скриншот поста МВД

Ранее мы писали, что в результате обстрела Херсона известно о двух раненых. Обеим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, прошлой ночью в Херсоне из-за вражеских атак произошло несколько пожаров.