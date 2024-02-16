РФ ударила кассетными снарядами по селу на Донеччине, есть погибшая

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Facebook/Вадим Филашкин

Российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Ильиновскую общину Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 16 февраля.

Обстрел Донетчины 15 февраля

По данным следствия, российская армия запустила из "Ураганов" кассетные боеприпасы по селе Заря Краматорского района.

От разрыва снаряда в собственном дворе погибла 83-летняя местная жительница.

Также от обстрела пострадали два человека:

71-летний мужчина получил открытый перелом, рваную рану ноги и минно-взрывные травмы — его госпитализировали;

41-летний мужчина получил осколочное ранение.

Кроме того, из-за взрывов был поврежден многоквартирный дом, учебные заведения, по меньшей мере восемь частных домовладений, линия газопровода и автомобиль.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, 16 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.

Также мы писали, что 15 февраля россияне атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области.