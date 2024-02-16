РФ ударила кассетными снарядами по селу на Донеччине, есть погибшая
Российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Ильиновскую общину Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 16 февраля.
Обстрел Донетчины 15 февраля
По данным следствия, российская армия запустила из "Ураганов" кассетные боеприпасы по селе Заря Краматорского района.
От разрыва снаряда в собственном дворе погибла 83-летняя местная жительница.
Также от обстрела пострадали два человека:
- 71-летний мужчина получил открытый перелом, рваную рану ноги и минно-взрывные травмы — его госпитализировали;
- 41-летний мужчина получил осколочное ранение.
Кроме того, из-за взрывов был поврежден многоквартирный дом, учебные заведения, по меньшей мере восемь частных домовладений, линия газопровода и автомобиль.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, 16 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.
Также мы писали, что 15 февраля россияне атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области.
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