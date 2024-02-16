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РФ ударила кассетными снарядами по селу на Донеччине, есть погибшая

16 февраля 2024 09:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
РФ ударила кассетными снарядами по селу на Донеччине, есть погибшая
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Facebook/Вадим Филашкин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Ильиновскую общину Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 16 февраля.

Обстрел Донетчины 15 февраля

По данным следствия, российская армия запустила из "Ураганов" кассетные боеприпасы по селе Заря Краматорского района.

От разрыва снаряда в собственном дворе погибла 83-летняя местная жительница.

Также от обстрела пострадали два человека:

  • 71-летний мужчина получил открытый перелом, рваную рану ноги и минно-взрывные травмы — его госпитализировали;
  • 41-летний мужчина получил осколочное ранение.

Кроме того, из-за взрывов был поврежден многоквартирный дом, учебные заведения, по меньшей мере восемь частных домовладений, линия газопровода и автомобиль.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, 16 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.

Также мы писали, что 15 февраля россияне атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

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