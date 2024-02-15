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РФ атаковала объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области

15 февраля 2024 08:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ атаковала объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Архивное фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области. На данный момент информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, 15 февраля.

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"Утро на Днепропетровщине началось со взрывов. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры", — рассказал Лысак.

Он поблагодарил за работу силы ПВО. Лысак пообещал детали позже.

Глава Днепропетровской области также рассказал, что поздно вечером, 14 февраля, армия РФ направила свое оружие на Никопольщину. Оккупанты дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии.

"Под ударом были Марганец и Мировская громада. Прошло без погибших и пострадавших", — добавил Лысак.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. Сейчас информации о пострадавших нет.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе.

война
Днепропетровская область
обстрелы
ПВО
Никополь

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