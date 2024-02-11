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Рекрутинг мотористов в полк "Азов" — сколько платят и какие обязанности

11 февраля 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг мотористов в полк "Азов" — сколько платят и какие обязанности
Бойцы полка "Азов" в блиндаже. Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада "Азов" НГУ приглашает на работу мотористов, которые нужны в батальонах и других подразделениях. Обещают заработную плату 25–125 000 грн. Среди обязанностей специалиста — ремонтировать и ухаживать за автомобилем и комплектующими — менять жидкости АКПП, ГУР, тормозную, охлаждающую, а также чинить мотор, подвеску, менять ремни ГРМ, сцепление и т.д.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 5 февраля.

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Вакансия моторист в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия моторист в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Вакансия моторист

"Азов" указал требования к кандидату на должность моториста, среди которых:

  • знание конструкции автомобилей и их узлов;
  • желаемый опыт работы на аналогичной должности;
  • внимательность к деталям, знание основ техники безопасности, ориентация на результат.

Азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность службы по контракту, денежное обеспечение согласно стандартам ВСУ, возможность перевестись действующим военным из других подразделений. Также обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Кого еще ищет "Азов"

Напомним, что полк предлагает работу поварам. Специалисту обещают заработную плату до 125 тыс. грн, а также денежную надбавку за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Также мы сообщали, что "Азов" нуждается в анестезиологе. Нужно оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады, сопровождать "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения и многое другое.

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